Республиканский общественный штаб в поддержку Токаева начал агитационную кампанию

Фото: Республиканский общественный штаб

Сегодня в 18:00 Республиканский общественный штаб в поддержку кандидата в Президенты РК Касым-Жомарта Токаева начал агитационную кампанию во всех регионах страны, передаёт BaigeNews.kz.

В штаб вошли представители Народной коалиции, состоящей из трёх парламентских политических партий и 22 республиканских общественных организаций.

Активисты Народной коалиции начали работу по распространению агитационно-печатной продукции во всех регионах страны и размещению информационных материалов в СМИ и социальных сетях.

22 октября состоится первое заседание штаба.

Со следующей недели члены РОШ начнут выезды в регионы для проведения встреч с избирателями.

Штаб открыл страницы в социальных сетях, где будет размещаться вся информация о мероприятиях, встречах с избирателями и другие агитационные материалы.

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Фото штаба