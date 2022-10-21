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Республиканский общественный штаб Сегодня, 19:32
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Фото: Республиканский общественный штаб

Республиканский общественный штаб в поддержку Токаева начал агитационную кампанию

Сегодня в 18:00 Республиканский общественный штаб в поддержку кандидата в Президенты РК Касым-Жомарта Токаева начал агитационную кампанию во всех регионах страны, передаёт BaigeNews.kz.

В штаб вошли представители Народной коалиции, состоящей из трёх парламентских политических партий и 22 республиканских общественных организаций.

Активисты Народной коалиции начали работу по распространению агитационно-печатной продукции во всех регионах страны и размещению информационных материалов в СМИ и социальных сетях. 

22 октября состоится первое заседание штаба.

Со следующей недели члены РОШ начнут выезды в регионы для проведения встреч с избирателями.

Штаб открыл страницы в социальных сетях, где будет размещаться вся информация о мероприятиях, встречах с избирателями и другие агитационные материалы. 

https://www.instagram.com/toqaev2022/

https://www.facebook.com/Toqaev2022

https://twitter.com/Toqaev2022

https://t.me/toqaev2022

www.tiktok.com/@toqaev22

https://www.youtube.com/channel/UCFSxyV97uoGMR4ztETM66vw

Фото штаба

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#выборы президента #Касым-Жомарт Токаев #народная коалиция
BaigeNews.kz
Сегодня, 19:32
133
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