Ремонт к учебному году могут не успеть завершить в 35 школах Казахстана

Фото: AtyrauPress

Ремонт к учебному году могут не успеть завершить в 35 школах Казахстана, передаёт Baigenews.kz.

В министерстве просвещения пояснили, что речь идет о школах в семи областях Казахстана.

Сообщается, что в 250 школах страны в настоящее время идет капитальный ремонт.

"Однако в 35 школах могут не успеть завершить ремонтные работы к началу нового учебного года. Это школы Алматинской, Абайской, Атырауской, Жамбылской, Карагандинской, Туркестанской, Западно-Казахстанской областей", - рассказали в ведомстве.

Отмечаетися также, что на сегодня уже модернизировали 506 школ.

"В 261 школе установлены турникеты, система видеонаблюдения, тревожные кнопки, усилены меры безопасности. Однако в ряде регионов наблюдается низкая динамика. Это Алматинская, Атырауская и Туркестанская области. Всем региональным управлениям образования даны поручения ускорить работу по качественному исполнению поручений Главы государства. Областям с низкими показателями необходимо принять меры по экстренному устранению пробелов", - говорится в сообщении.

Напомним, что Антикор ведёт 102 уголовных дела в сфере образования.