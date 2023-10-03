  • 3 Октября, 23:27
  • BAIGENEWS

Релоканты из России креативно поблагодарили казахстанцев за гостеприимство

Сегодня, 23:20
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скриншот с видео Сегодня, 23:20
Сегодня, 23:20
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Фото: скриншот с видео

Релоканты из России необычным способом поблагодарили жителей Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

Надпись "РАҚМЕТ" появилась в горах близ Алматы. Её выложили 1 октября из 90 рюкзаков и чемоданов, с которыми участники акции переходили российско-казахстанскую границу, сообщается в Instagram-аккаунте echo.st.art. Надпись сняли на видео с высоты птичьего полёта.

"В знак благодарности Казахстану и казахстанцам за тёплый приём мы, переехавшие сюда в прошлом году люди, создали инсталляцию "РАҚМЕТ". Спасибо Казахстану за гостеприимство! Спасибо людям, принявшим нас на своей земле! Спасибо всем, с кем я здесь познакомился! Спасибо всем, кто принял участие в создании этой инсталляции!" - написано в посте. 

 
 
 
 
 
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Публикация от Олег ЭХО (@echo.st.art)

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