Релоканты из России креативно поблагодарили казахстанцев за гостеприимство

Релоканты из России необычным способом поблагодарили жителей Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

Надпись "РАҚМЕТ" появилась в горах близ Алматы. Её выложили 1 октября из 90 рюкзаков и чемоданов, с которыми участники акции переходили российско-казахстанскую границу, сообщается в Instagram-аккаунте echo.st.art. Надпись сняли на видео с высоты птичьего полёта.

"В знак благодарности Казахстану и казахстанцам за тёплый приём мы, переехавшие сюда в прошлом году люди, создали инсталляцию "РАҚМЕТ". Спасибо Казахстану за гостеприимство! Спасибо людям, принявшим нас на своей земле! Спасибо всем, с кем я здесь познакомился! Спасибо всем, кто принял участие в создании этой инсталляции!" - написано в посте.