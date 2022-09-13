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Религиозные лидеры призваны вместе отвечать на важные вызовы современности - представитель РПЦ
Религиозные лидеры призваны вместе отвечать на важные вызовы современности. Об этом заявил секретарь отдела внешних церковных связей Московского Патриархата по межрелигиозным отношениям РПЦ Димитрий Сафонов, передает BaigeNews.kz.
По его словам, Русская православная церковь огромное внимание уделяет участию в Съезде. Когда казахстанская сторона только задумывала этот формат, она активно советовалась с патриархом Алексием II. Он благословил эту идею и на каждом съезде участвовала представительская делегация от православной церкви.
"Сегодня вечером прибывает глава нашей делегации, митрополит Волоколамский Антоний. Вчера мы очень плотно поработали на собрании рабочей группы, блестяще прошел секретариат. Мы приняли декларацию, она, на мой взгляд, очень хорошо составлена и обозначает важные вызовы современности, на которые религиозные лидеры призваны вместе отвечать. Это и последствия пандемии коронавируса, экстремизм, кровопролития, социальное неравенство и необходимость помощи бедным и нуждающимся. То есть мы сконцентрировались на всех важных проблемах мира, и главная мысль, которая прозвучала в наших дискуссиях – это то, что без религиозных лидеров невозможно решить проблемы современного мира", - рассказал Сафонов на секретариате VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий.
Следующий по счету, VIII Съезд лидеров мировых и традиционных религий, пройдет в столице Казахстана в 2025 году. Отмечено, что XXI заседание секретариата пройдет в сентябре 2023 года в Нур-Султане и будет приурочено к 20-летию Съезда всех лидеров мировых и традиционных религий.
Ранее Архиепископ Томаш Бернард Пэт, выступая на секретариате Съезда лидеров мировых и традиционных религий, отметил, что люди критически оценивают проведение Съезда из-за финансовых трат. Но напомнил, что подобные мероприятия приносят больше пользы, нежели войны, которые съедают значительно больше ресурсов.
Напомним, 14-15 сентября 2022 года в Нур-Султане состоится VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий – первое крупное международное мероприятие, которое Казахстан проводит с момента начала пандемии. На этот раз основную тему съезда определили как "Роль лидеров мировых и традиционных религий в духовном и социальном развитии человечества в постпандемический период".
В рамках съезда столицу Казахстана посетит Папа Римский Францск, в честь его прибытия город украсили флагами Ватикана.
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