Религиозного радикала задержали на Западе Казахстана

Сотрудниками КНБ при координации прокуратуры и содействии полиции задержан житель Западно-Казахстанской области, подозреваемый в распространении в соцсетях агитационных материалов международных террористических организаций, передаёт BaigeNews.kz.

Мужчина ранее был судим за террористическую деятельность.

"В ходе следственных действий по месту его проживания изъяты религиозная литература и иные вещественные доказательства. В отношении задержанного проводится досудебное расследование по части 2 статьи 256 УК РК - "Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма", - сообщили в КНБ РК.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.