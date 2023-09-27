Религиозного радикала задержали на Западе Казахстана
Вчера, 17:42
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Вчера, 17:42Вчера, 17:42
423Фото: КНБ РК
Сотрудниками КНБ при координации прокуратуры и содействии полиции задержан житель Западно-Казахстанской области, подозреваемый в распространении в соцсетях агитационных материалов международных террористических организаций, передаёт BaigeNews.kz.
Мужчина ранее был судим за террористическую деятельность.
"В ходе следственных действий по месту его проживания изъяты религиозная литература и иные вещественные доказательства. В отношении задержанного проводится досудебное расследование по части 2 статьи 256 УК РК - "Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма", - сообщили в КНБ РК.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.
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