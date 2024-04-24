Рекордный урожай картошки в России может разорить костанайских овощеводов

Фермеры Костанайской области не могут продать свой картофель за пределы региона из-за отсутствия рынков сбыта, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Овощеводы региона говорят, что "проблемы старались не выпячивать, но уже накипело".

"Вопросы накапливались, как снежный ком, и уже надо что-то решать. Для костанайских картофелеводов очень ощутима сегодняшняя ситуация на рынке. Возможно, для центрального и южного Казахстана это не так явно, но мы лично уже не видим перспектив для себя и собственного развития в сфере производства картофеля", - говорит директор НПП "Инвест плюс" Владимир Семейкин.

Трудности у овощеводов начались осенью прошлого года. Из-за проливных дождей возникли сложности с уборкой.

"Осень была тяжелая, все мы через нее прошли, но у нас ситуация в плане сбора урожая несколько была лучше, чем у зерновиков. С трудом убрали с полей картофель, получили качественную продукцию, положили в закрома. Естественно, из-за сложных осенне-полевых работ понесли дополнительные затраты. Это легло на себестоимость, сделало ее высокой. Надеялись, что как-то это компенсирует затраты", - говорят овощеводы.

Надеялись, но не срослось. Земледельцы говорят, что в Казахстане в этом году наблюдается перепроизводство картофеля. А рынков сбыта нет. В России прошлая осень была богатой на урожай. Даже, по оценке местных аграриев, рекордной. Но эмоции у костанайских овощеводов диаметрально разнятся с российскими коллегами.

"В январе мы продавали картофель по 55 тенге за кг, в марте по 70 тенге. И за пределы Костанайской области нам торговать некуда. Партнеры из Западного Казахстана, которые у нас традиционно предыдущие годы брали картофель под конец сезона или когда в России был некачественный продукт, в этом году покупать не хотят. Они даже по 50 тенге не желали в марте брать. Почему? Потому что российский рынок доступен, ближе оттуда завезти. И цена в соседней стране низкая. К примеру, с учетом коэффициента стоимости рубля 5 тенге, картофель даже по 8 рублей в начале весны казахстанские оптовики не брали. То есть с учетом логистики он обходился в 55 тенге, но даже это считалось дорого", - говорит Владимир Семейкин.

В том году сработали, уверяют овощеводы, по нулям. На ситуацию помимо урожая влияет и снижение курса рубля. К примеру, когда российскую валюту продавали по 7,5 тенге, цена на импортный картофель составляла 12-14 рублей за килограмм. И костанайские производители могли свободно конкурировать с россиянами. А сейчас для них закрыт не только запад, но юг страны.

"Рынки сбыта только местные. Это Костанайская область и окрестности. Если, например, двигаться в сторону Алматы, Шымкента, туда, куда мы обычно и не поставляли товар, то это надо нам на логистику как минимум 20-30 тенге скидывать с цены, чтобы уравняться со стоимостью товара с карагандинцами, например. Если оптовик в Караганде по 80 тенге покупает, то мы должны скидывать до 50. Понятно, что нам это не выгодно. Потому что себестоимость прошлогоднего урожая картофеля в нашем хозяйстве сложилась 83 тенге за кг. По итогам весны, когда мы подсчитаем, сколько картофеля осталось на складах, с учетом хранения и того, что придется утилизировать, думаю, себестоимость будет не меньше 100 тенге", - уверен Владимир Семейкин.

Овощеводы говорят, что один такой год еще можно пережить, затянуть пояса, пролонгировать кредиты, но если в России урожай картофеля в этом году снова будет высокий, есть вероятность, что мелкие овощеводческие хозяйства просто не выживут.

"Опять будет урожай в России, опять будет курс рубля маленький, импорт завезут сюда по цене 80-90 тенге, мы уже в убытке будем. Картофелеводы Костанайской области работают, в основном, только с картофелем и овощами. У нас нет ни зерновых, ни животноводства, которыми можно было перекрыть убытки. То есть это наш основной бизнес. Если два года основной бизнес работает в минус, то третьего года уже не будет. И сейчас ситуация какая: есть мелкие хозяйства по 20-30 гектаров, которые занимаются только картофелем. У них силенок не хватило, не выкопали, не получилось продать то, что собрали и чтобы закрыть долги, уже хозяйства продают", - говорит овощевод.

Сельхозтоваропроизводители говорят, что на складах картофеля много, как никогда. А оптовые покупатели с юга, которые приобретают продукцию на Алматы, Шымкент, смотрят не только на цену, но и на качество. В мае ситуация и вовсе усугубится: пойдет первый свежий южный картофель, а костанайский останется невостребованным и начнет портиться.

"То, что мы выкопали с большим трудом, вывезем в поле на утилизацию. И еще платить за это придется. На сегодняшний день финансовая составляющая такова и перспективы видения развития отрасли таковы, что нам нужно или сокращать площадь, чтобы не рисковать. Или идти на риск и продолжать работать, но этот риск больше, чем у зерновиков. Тут мы не от погоды зависим, а от экономической обстановки. Чтобы нам сейчас с россиянами конкурировать, нам нужно, чтобы рубль стоил 10 тенге. Но оборотная сторона медали, что все цены на технику и запчасти к ней привязаны к курсу", - поясняет Владимир Семейкин.

Как итог, из Костанайской области на юг не повезешь картофель из-за дорогой логистики, а на север и запад – из-за дешевой цены. Производители уверены, что если большая часть из них перестанет садить картофель, дефицита в продукте все равно не будет. В Костанае на прилавках магазинов корнеплод будет, но импортных поставщиков.

Какую помощь на уровне области ждут овощеводы? Как минимум, пролонгировать договора со стабилизационным фондом. Потому что стабфонд выкупил у них продукцию, но не выбирает ее со складов, так как нет необходимости и товар очень дешевый. В СПК "Тобол" корреспонденту BaigeNews.kz сообщили, что в прошлом году на зимне-весенний период 2024 года с местными крестьянскими хозяйствами законтрактовано порядка четырех тысяч тонн картофеля по 140 тенге за килограмм.

"Ввиду стабильности рынка плодоовощной продукции, закупочная цена была снижена до 65 тенге/кг и цена картофеля на прилавке для конечного потребителя составила 75 тенге. В связи с отсутствием стабилизационной ситуации по овощной продукции, АО "СПК "Тобол" рассматривает вопрос пролонгации договоров с крестьянскими хозяйствами на весь остаток не реализованной продукции, так как данная ситуация сложилась не по вине товаропроизводителей. Данная работа будет проведена до конца мая", - заверили в СПК "Тобол".

Другая болевая точка овощеводов, чтобы им наконец выплатили долги по субсидиям за прошлый год.

"Хотелось бы, чтобы на уровне правительство это было решено. Есть проблемные моменты, мы иногда выступаем в роли "попрошаек" по ГСМ. Года два-три назад нас практически приравнивали к зерновикам, а продукцию мы, между тем, производим в разы больше, если смотреть погектарно", - выразил позицию овощеводов региона Владимир Семейкин.

В управлении сельского хозяйства Костанайской области о проблемах картофелеводов знают.

"Да, действительно, у костанайских картофелеводов возникла проблема с реализацией из-за того, что был открыт импорт из Российской Федерации. Импортный картофель пришёл на казахстанские рынки и просто "убил" их своей себестоимостью. Но пока о снижении площадей посевов рано говорить. По предварительный данным, в регионе планируется посадить около четырех тысяч га картофеля. Это только в организованных агроформированиях, не считая личные подсобные хозяйства", - сообщил заместитель руководителя управления Дмитрий Евстафьев.

Он добавил, что Костанайская область полностью закрывает свои потребности по картофелю и дефицита продукта не ожидается.