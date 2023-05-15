Рекорд Азии и медали привезли казахстанские пара пловцы из Германии

Фото: paralympic.kz

Казахстанцы стали призёрами в серии Кубка мира по пара-плаванию в Германии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Центра спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями МКС РК.

Наши спортсмены взяли второе место в комплексном плавании в эстафете на 4х100 метров, показав время 5:34,36 секунды, а в смешанной эстафете на 4х50 метров с результатом 2:36,39 секунды поднялись на третье место в зачёте.

На дистанциях в эстафете выступали Алина Синельникова, Нурали Советканов, Сиязбек Далиев, Амир Муратбеков и Алина Дубинина.

Казахстанцы также установили два рекорда Азии. Сергей Кинах обновил рекорд Азии в брассе на 200 метров, а Алина Дубинина в брассе на 50 метров.

Отметим, что серия Кубка мира по пара-плаванию прошла в Берлине с 11 по 14 мая. В соревнованиях приняли участие более 400 спортсменов из 50 стран мира.