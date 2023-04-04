Река вышла из берегов в Костанайской области, сельчан эвакуируют

Фото: пресс-служба МЧС РК

Река Тюнтюгур вышла из берегов в Карасуском районе Костанайской области. В селе Карамырза идут противопаводковые мероприятия, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"Из-за активного таяния снега и поступления талых вод река Тюнтюгур вышла из берегов. 552 жителя села заблаговременно оповестили о паводковых рисках. Из зон подтопления эвакуированы 13 человек и размещены у родственников, отогнан в безопасные места крупный и мелкий рогатый скот", - сообщили в ведомстве.

В здании сельского акимата развёрнут оперативный штаб. Сотрудниками ДЧС организован обход дворов для оказания при необходимости помощи населению, в том числе психологической.

Открыт телефон горячей линии в ДЧС – 8 714 2 50 36 24.

На месте работают силы и средства ДЧС, местных исполнительных органов и полиции в составе 36 человек и 31 единицы техники, включая лодки, мотопомпы и дрон .

На данный момент обстановка находится под контролем.