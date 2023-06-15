Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Референдума о строительстве АЭС в Казахстане не будет — Минэнерго
pixabay.com Сегодня, 17:14
211
Сегодня, 17:14
211
Фото: pixabay.com

Референдума о строительстве АЭС в Казахстане не будет — Минэнерго

В Казахстане не будут проводить референдум по вопросу строительства АЭС. Об этом сообщил вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов, передаёт BaigeNews.kz.

"Этот вопрос на референдум выноситься не будет. Вопрос стоит о местоопределении, местоположении площадки. Второй вопрос, самый главный - это технология и финансово-экономическая модель, как повлияет", - сказал вице-министр в кулуарах сената.

Он также сообщил о том, что по строительству проводились переговоры с представителями корейской компании, сейчас Казахстан ждёт предложение от Китая. По месту нахождения АЭС пока решения нет.

"Сейчас по законодательству вопрос по общественным слушаниям, по маслихату Алматинской области. Возможно, мы где-то недорабатываем. В любом случае, сейчас у нас министр пришёл новый, мы работаем по этому вопросу, обсуждаем. Очень много вопросов, всеми вопросами занимаемся", з заверил Нурмаганбетов.

 

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 17:14
211
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх