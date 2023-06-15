Референдума о строительстве АЭС в Казахстане не будет — Минэнерго

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В Казахстане не будут проводить референдум по вопросу строительства АЭС. Об этом сообщил вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов, передаёт BaigeNews.kz.

"Этот вопрос на референдум выноситься не будет. Вопрос стоит о местоопределении, местоположении площадки. Второй вопрос, самый главный - это технология и финансово-экономическая модель, как повлияет", - сказал вице-министр в кулуарах сената.

Он также сообщил о том, что по строительству проводились переговоры с представителями корейской компании, сейчас Казахстан ждёт предложение от Китая. По месту нахождения АЭС пока решения нет.