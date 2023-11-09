Ребёнок погиб после наезда КамАЗа в Шымкенте
Сегодня, 08:52
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Сегодня, 08:52Сегодня, 08:52
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Семилетняя девочка погибла после наезда многотонного транспорта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на OTYRAR.
Сообщается, что врачи диагностировали семилетней пациентке обширную ушиблено-размозженную скальпированную рану обеих голеней, дефект кожи и мягких тканей, повреждения мышц, сухожилия и нервы и открытые переломы.
Медики провели девочке операцию. При участии опытных докторов из Астаны и Алматы за жизнь ребёнка боролись врачи городской детской клинической больницы, но не смогли спасти ребёнка.
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