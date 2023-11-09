Ребёнок погиб после наезда КамАЗа в Шымкенте

Семилетняя девочка погибла после наезда многотонного транспорта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на OTYRAR.

Сообщается, что врачи диагностировали семилетней пациентке обширную ушиблено-размозженную скальпированную рану обеих голеней, дефект кожи и мягких тканей, повреждения мышц, сухожилия и нервы и открытые переломы.

Медики провели девочке операцию. При участии опытных докторов из Астаны и Алматы за жизнь ребёнка боролись врачи городской детской клинической больницы, но не смогли спасти ребёнка.