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Ребёнок погиб после наезда КамАЗа в Шымкенте

Сегодня, 08:52
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Ребёнок погиб после наезда КамАЗа в Шымкенте Сегодня, 08:52
Сегодня, 08:52
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Семилетняя девочка погибла после наезда многотонного транспорта,  передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на OTYRAR.

Сообщается, что врачи диагностировали семилетней пациентке обширную ушиблено-размозженную скальпированную рану обеих голеней, дефект кожи и мягких тканей, повреждения мышц, сухожилия и нервы и открытые переломы.

Медики провели девочке операцию. При участии опытных докторов из Астаны и Алматы за жизнь ребёнка боролись врачи городской детской клинической больницы, но не смогли спасти ребёнка.

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