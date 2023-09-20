Развитие Актюбинской области обсудили в правительстве

Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел совещание, на котором рассмотрел, как исполняются поручения, данные им во время поездки в Актюбинскую область, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.

О реализации проектов по развитию окраин Актобе, строительству канализационно-очистных сооружений в Актобе и Хромтау, модернизации инженерной инфраструктуры, реконструкции автодороги "Актобе – Карабутак – Улгайсын", ремонту трассы "Кандыагаш – Шалкар – Иргиз" и местных региональных дорог доложили руководители центральных госорганов.

"Представлены доклады о проектах реконструкции водохранилищ в Актобе и Каргалы, планах строительства шести новых крупных водохранилищ, а также о продолжении строительства 3-й нитки до Актобе от магистрального газопровода "Бухара – Урал" и газификации 30 сельских населенных пунктов", - говорится в сообщении.

Кроме того, обсуждены актуальные вопросы строительства инфекционной больницы в Актобе, распространения опыта Актюбинской области по проекту "Фельдшерский рюкзак" на другие регионы, реализации пилотного проекта системы школьной безопасности "Alaqan mektep" и ряд других.