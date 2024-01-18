Разработку новых цифровых сервисов для граждан и бизнеса с элементами ИИ обсудили в правительстве

Ход реализации цифровых инициатив по улучшению качества жизни граждан и бизнеса рассмотрели на совещании под председательством заместителя премьер-министра – руководителя аппарата правительства РК Галымжана Койшыбаева, передаёт BaigeNews.kz.

В прошлом году в соответствии с предвыборной программой президента "Справедливый Казахстан – для всех и для каждого. Сейчас и навсегда" началась комплексная цифровизация жизненных ситуаций граждан и бизнеса. Ряд инициатив уже дали положительные результаты.

За 2023 год порядка 55 процентов сделок (около 2,3 миллиона) по перерегистрации автомобилей проведены в онлайн формате. Оцифрован перевыпуск водительского удостоверения и выведены данные о прохождении техосмотра в Egov. Посредством мобильных приложений Е-salyq Azamat и Е-нотариат у граждан появилась возможность подать таможенную декларацию, оформить онлайн-доверенность и получить видео-консультацию нотариусов.

Также упрощён формат приписной кампании для порядка 150 тысяч 17-летних юношей: исключена необходимость сбора документов, посещения военкоматов и прохождения медицинской комиссии. Около 1,3 миллиона граждан могут встать на учёт по месту регистрации в проактивном формате, минуя ЦОН или военкоматы.

Наряду с этим для проверки подлинности дипломов о техническом и профессиональном образовании внедрены QR-коды, абитуриенты, либо их представители могут получать СМС о присуждении образовательных грантов. Также запущен сервис заключения трудовых договоров в онлайн-режиме через портал Enbek.kz. В целом по итогам 2023 года реализовано 146 цифровых инициатив в пилотном или полном режимах.

С докладами о результатах проделанной работы выступили "цифровые" вице-министры центральных госорганов, получившие ранее персональные поручения в данном направлении.

Глава профильного ведомства Багдат Мусин озвучил результаты оценки уже реализованных инициатив госорганов. В рамках анализа учитывались востребованность проектов населением, эффективность, направленность на снижение коррупционных рисков. Он добавил, что в 2023 году был проведен реинжиниринг 365 бизнес-процессов по девяти жизненным ситуациям, что привело к повышению скорости и качества оказания, соответствующих госуслуг.

В работу по дебюрократизации и цифровизации вовлечены также АО "Самрук–Қазына" и холдинг "Байтерек".

Галымжан Койшыбаев подчеркнул, к осуществлению поставленных задач в наступившем году нужно подходить максимально проактивно. Кроме того, требуется применять инструменты управления, как Agile и "Акселерация": совместное решение сложных задач в межведомственных рабочих группах в максимально короткие сроки.

"Главой государства перед нами поставлена стратегически важная задача – превратить Казахстан в IT-страну. Достижения в сфере цифровизации у нас уже имеются: мы в числе мировых лидеров по индексу развития “электронного правительства”. Однако нам не нужно останавливаться на достигнутом, необходимо обеспечить применение и внедрение искусственного интеллекта и инноваций", — подчеркнул руководитель аппарата правительства РК.

По итогам совещания госорганам дан ряд поручений по доработке онлайн-сервисов с учётом предложений и замечаний, а также выработке новых инициатив с конкретными и ощутимыми для населения результатами.