Разовый ввоз лекарств в Казахстан взят на особый контроль — Минздрав

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В прошлом году Министерство здравоохранения выдало всего 403 разрешительных документа для разового ввоза в Казахстан 762 лекарственных средств, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По словам вице-министра здравоохранения Жандоса Буркитбаева, из этого перечня 427 препаратов были разрешены по жизненным показаниям ограниченному контингенту.

"152 из них — для проведения экспертных работ, 64 — для проведения клинических исследований, 27 — для гуманитарной помощи и 92 — для закупа Единым дистрибьютором, в их числе препараты для лечения редких заболеваний. Кроме того, разрешительные документы на разовый ввоз выдаются для государственной регистрации, перерегистрации и внесения изменений в регистрационное досье лекарственных средств и медицинских изделий, внедрения инновационных медицинских технологий, проведения выставок без права их дальнейшей реализации", — говорится в сообщении вице-министра.

Он отметил при этом, что выдача разрешительного документа на разовый ввоз является государственной услугой, внесена в Реестр государственных услуг, утверждена правилами и стандартом выдачи разрешительных документов, выдается при полном комплекте документов, подтверждающих в том числе качество лекарств и медицинских изделий от производителя на ввозимую серию.