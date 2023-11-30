Разнорабочий погиб при монтаже трубопровода в Акмолинской области

Акмолинские полицейские начали досудебное расследование по факту гибели рабочего, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Департамент полиции региона.

Сообщается, что 34-летний мужчина скончался при госпитализации в столичную больницу.

"Предварительно установлено, что погибший является разнорабочим на одном из предприятий по строительству инженерных сооружений. Во время проведения работ по монтажу трубопроводных сетей на голову мужчины упала пластиковая труба, диаметром 280 сантиметров, длиной 13 метров", - сообщили стража порядка.

Отмечается, что досудебное расследование начато по части 3 статьи 156 Уголовного кодекса РК "Нарушение правил охраны труда, повлёкшее по неосторожности смерть человека". Назначена судебно-медицинская экспертиза, проводится проверка государственного инспектора труда.