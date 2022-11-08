Рассмотреть вопрос строительства крупного нефтехранилища в Атырауской области поручил президент

Во время рабочей поездки в Атыраускую область Касым-Жомарт Токаев затронул вопрос наращивания мощностей нефтехранилищ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

"Актуальный вопрос – наращивание мощностей нефтехранилищ. На сегодняшний день мы вынуждены сразу отправлять нефть на экспорт, потому что этого требует технология. Останавливать производство недопустимо. Очень хороший в этом плане опыт имеет Китай. Там построены очень большие нефтехранилища, которые позволяют без дополнительных поставок удовлетворять внутренние потребности на протяжении 3-4 месяцев", - сказал президент.

Глава государства поручил компании "КазМунайГаз" с учётом экологических требований рассмотреть вопрос строительства крупного нефтехранилища в Атырауской области.

"Министерству энергетики следует провести переговоры с крупными добывающими компаниями относительно строительства хранилищ. На рынке труда в нефтяном секторе есть ряд проблем, требующих своего срочного решения. Мы не должны допустить появления безработицы в будущем. Правительству необходимо держать этот важный вопрос на контроле, активно взаимодействуя с основными иностранными компаниями. Поручаю Правительству безотлагательно приступить к реализации указанных задач.

Иностранные компании, осуществляющие деятельность в области, должны принимать участие в решении региональных вопросов в сферах образования, здравоохранения и экологии. Правительству совместно с акиматом нужно привлечь инвесторов к этой работе. Особое внимание следует уделить реализации социальных проектов. Данный вопрос надо вынести на рассмотрение Совета иностранных инвесторов при Президенте. Исходя из интересов государства, поручаю проработать вопрос подготовки общих соглашений с инвесторами", отметил Токаев.