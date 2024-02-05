Расследование Антикора прокомментировали в Минэкологии РК

В министерстве экологии и природных ресурсов Казахстана прокомментировали заявление Антикоррупционной службы о досудебном расследовании в отношении работников ведомства, передаёт BaigeNews.kz.

"По результатам внутреннего аудита, проведённого МЭПР РК касательно расходов на проведение 28-ой Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР-28), руководством министерства материалы были направлены в Антикоррупционную службу. 5 февраля следственно-оперативной группой департамента Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции по Астане проведена выемка документов в служебном помещении вице-министра экологии и природных ресурсов РК Ошурбаева. Вице-министр отсутствует на рабочем месте", - говорится в официальном сообщении Минэкологии.

Ранее Антикор объявил о начале расследования. А в соцсетях появилась информация о задержании вице-министра.