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Расследование Антикора прокомментировали в Минэкологии РК

Сегодня, 19:13
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Антикоррупционная служба Сегодня, 19:13
Сегодня, 19:13
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Фото: Антикоррупционная служба

В министерстве экологии и природных ресурсов Казахстана прокомментировали заявление Антикоррупционной службы о досудебном расследовании в отношении работников ведомства, передаёт BaigeNews.kz.

"По результатам внутреннего аудита, проведённого МЭПР РК касательно расходов на проведение 28-ой Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР-28), руководством министерства материалы были направлены в Антикоррупционную службу. 5 февраля следственно-оперативной группой департамента Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции по Астане проведена выемка документов в служебном помещении вице-министра экологии и природных ресурсов РК Ошурбаева. Вице-министр отсутствует на рабочем месте", - говорится в официальном сообщении Минэкологии.

Ранее Антикор объявил о начале расследования. А в соцсетях появилась информация о задержании вице-министра.

 

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