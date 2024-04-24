Названы регионы Казахстана, служба в которых дает военнослужащим дополнительный отпуск

Министр обороны приказом от 16 апреля 2024 года внес изменения в перечень местностей, служба в которых дает военнослужащим право на предоставление к ежегодному основному отпуску дополнительно 10 суток отпуска, передаёт BaigeNews.

На 10 суток дополнительного отпуска имеют право военнослужащие:

В области Абай - в Абайском, Аягозском, Бескарагайском, Жарминском, Жаңасемей, Мақаншы, Урджарском районах, городах Семее, Курчатове, в том числе для органов национальной безопасности Республики Казахстан - Бородулихинском районе.



В Алматинской области - в Балхашском, Енбекшиказахском, Жамбылском, Илийском, Карасайском, Кегенском, Райымбекском, Талгарском, Уйгурском районах, городе Алатау, в том числе для подразделений Национальной гвардии РК - поселке Алатау Медеуского района города Алматы, для органов национальной безопасности РК - Бостандыкском районе города Алматы.



В ВКО - в Зайсанском, Катон-Карагайском, Курчумском, Марқакөл, Үлкен Нарын, Тарбагатайском районах, в том числе для подразделений Национальной гвардии РК -Шемонаихинском районе, для органов национальной безопасности РК - Алтай, Глубоковском, Шемонаихинском районах, городе Риддере.



Приказ вводится в действие с 4 мая 2024 года.