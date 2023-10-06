Радикала задержали сотрудники КНБ в Алматинской области
Сегодня, 17:56
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Сегодня, 17:56Сегодня, 17:56
195Фото: КНБ РК
Сотрудниками Комитета национальной безопасности при координации органов прокуратуры и содействии полиции задержан житель Алматинской области, подозреваемый в пропаганде идей терроризма, в том числе через Интернет, передаёт BaigeNews.kz.
При обыске по месту жительства мужчины изъяты религиозная литература и иные вещественные доказательства.
"Осуществляется досудебное расследование по части 2 статьи 256 Уголовного кодекса. Задержанный ранее был судим за совершение общеуголовных преступлений", - сообщили в пресс-службе КНБ РК.
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