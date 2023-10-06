Радикала задержали сотрудники КНБ в Алматинской области

Сотрудниками Комитета национальной безопасности при координации органов прокуратуры и содействии полиции задержан житель Алматинской области, подозреваемый в пропаганде идей терроризма, в том числе через Интернет, передаёт BaigeNews.kz.

При обыске по месту жительства мужчины изъяты религиозная литература и иные вещественные доказательства.