  • 6 Октября, 18:35
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Радикала задержали сотрудники КНБ в Алматинской области

Сегодня, 17:56
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КНБ РК Сегодня, 17:56
Сегодня, 17:56
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Фото: КНБ РК

Сотрудниками Комитета национальной безопасности при координации органов прокуратуры и содействии полиции задержан житель Алматинской области, подозреваемый в пропаганде идей терроризма, в том числе через Интернет, передаёт BaigeNews.kz.

При обыске по месту жительства мужчины изъяты религиозная литература и иные вещественные доказательства.

"Осуществляется досудебное расследование по части 2 статьи 256 Уголовного кодекса. Задержанный ранее был судим за совершение общеуголовных преступлений", - сообщили в пресс-службе КНБ РК.

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