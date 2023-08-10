Работали под прикрытием модельного агентства: задержаны 118 членов порно-ОПГ
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Департаментом по борьбе с организованной преступностью МВД во взаимодействии с КНБ при координации прокуратуры пресечена противоправная деятельность транснациональной преступной группы, в которую входили граждане Казахстана и ближнего зарубежья, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
"Под прикрытием модельного агентства они занимались незаконным изготовлением и распространением порнографических материалов. Так, члены преступной группы на протяжении длительного времени через социальные сети вербовали молодых казахстанок в возрасте от 18 до 25 лет, обещая ежемесячную оплату до 2 млн тенге и конфиденциальность. В случае отказа девушек продолжать данную деятельность преступники применяли психологическое давление, шантаж и денежные штрафы", - говорится в сообщении.
В департаменте полиции сообщили, что установленный оборот денежных средств преступной группы за последние пять лет превысил 3 млрд тенге.
Сотрудниками полиции в городах Астана, Алматы, Шымкент, Актобе и Караганда установлено 79 офисов и квартир, оборудованных для организации онлайн-трансляции видео девушек интимного характера в круглосуточном режиме.
В ходе спецоперации в названных городах одновременно проведено 138 обысковых мероприятий, изъято свыше 80 единиц компьютерного оборудования, около одного килограмма наркотических средств и более 69 тысяч долларов США.
"Всего в полицию доставлено 118 лиц, из которых водворены в изолятор временного содержания 13 основных организаторов преступной группы, в том числе трое иностранных граждан. В настоящее время Следственным департаментом МВД проводится досудебное расследование по факту создания, руководства и участия в транснациональной преступной группе. Организатором и основным участникам преступной группы грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет с конфискацией имущества", – сообщил начальник управления ДБОП МВД Куандык Алпыс.
Самое читаемое
- "Ситуация катастрофическая": склады завалены казахстанским сахаром из-за отсутствия спроса
- Роскошную свадьбу с красоткой сыграл известный казахстанский футболист
- Скончалась известная советская актриса
- Педофила, изнасиловавшего восьмилетнюю девочку, освободили от наказания в СКО
- Тело без вести пропавшей студентки в Шымкенте нашли в подвале дома