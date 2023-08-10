Работали под прикрытием модельного агентства: задержаны 118 членов порно-ОПГ

Департаментом по борьбе с организованной преступностью МВД во взаимодействии с КНБ при координации прокуратуры пресечена противоправная деятельность транснациональной преступной группы, в которую входили граждане Казахстана и ближнего зарубежья, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Под прикрытием модельного агентства они занимались незаконным изготовлением и распространением порнографических материалов. Так, члены преступной группы на протяжении длительного времени через социальные сети вербовали молодых казахстанок в возрасте от 18 до 25 лет, обещая ежемесячную оплату до 2 млн тенге и конфиденциальность. В случае отказа девушек продолжать данную деятельность преступники применяли психологическое давление, шантаж и денежные штрафы", - говорится в сообщении.

В департаменте полиции сообщили, что установленный оборот денежных средств преступной группы за последние пять лет превысил 3 млрд тенге.

Сотрудниками полиции в городах Астана, Алматы, Шымкент, Актобе и Караганда установлено 79 офисов и квартир, оборудованных для организации онлайн-трансляции видео девушек интимного характера в круглосуточном режиме.

В ходе спецоперации в названных городах одновременно проведено 138 обысковых мероприятий, изъято свыше 80 единиц компьютерного оборудования, около одного килограмма наркотических средств и более 69 тысяч долларов США.