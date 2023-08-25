Работа по ночам может привести к потере памяти - учёные из Канады

Работа по ночам может привести к потере памяти, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на NYpost.

Команда из York University в Канаде исследовала 47 811 взрослых и выяснила: у работающих в ночную смену показатели когнитивных нарушений на 79 процентов выше тех, кто работает только днём.

Высокому риску подвержены люди среднего и старшего возраста.

Учёные считают, что в таких изменениях виновато нарушение циркадного ритма — наших биологических часов. И даже периодическая работа по ночам негативно сказывается на мозге.