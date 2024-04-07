Пытались войти в дом и материли полицейских: четырёх жителей оштрафовали в Костанае
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Четверых жителей Костанае привлекли к ответственности за неповиновение полицейским во время ЧС, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК
О подробностях рассказали в ДП Костанайской области.
"С 6 апреля в областном центре введен режим ЧС местного масштаба. 7 апреля около полуночи на улицу Красный кузнец, где уже произошло подтопление, пришла компания друзей. Полицейским одна из девушек сказала, что хочет пройти в дом забрать оставшиеся вещи. Днем молодые люди эвакуироваться не спешили, так как видели, что соседи тоже не покидают свои дома. Но уже к вечеру жители района были эвакуированы", — рассказали в ДП.
Полицейские патрулировали этот район и охраняли имущество жителей от марадёров. Когда сотрудники пытались объяснить молодым людям, что все уже эвакуированы, четверо жителей стали агрессивно реагировать и выражаться нецензурной бранью.
Административным судом им назначен штраф в размере 30 МРП или 110 760 тенге.
Напомним, в подтопленном городе Кульсары Атырауской области, попытка местных жителей посетить подтопленный дом привела к трагедии. Спасатели обнаружили тела двоих мужчин, которые перевернулись на тракторе.
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