Пытались войти в дом и материли полицейских: четырёх жителей оштрафовали в Костанае

Четверых жителей Костанае привлекли к ответственности за неповиновение полицейским во время ЧС, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК

О подробностях рассказали в ДП Костанайской области.

"С 6 апреля в областном центре введен режим ЧС местного масштаба. 7 апреля около полуночи на улицу Красный кузнец, где уже произошло подтопление, пришла компания друзей. Полицейским одна из девушек сказала, что хочет пройти в дом забрать оставшиеся вещи. Днем молодые люди эвакуироваться не спешили, так как видели, что соседи тоже не покидают свои дома. Но уже к вечеру жители района были эвакуированы", — рассказали в ДП.

Полицейские патрулировали этот район и охраняли имущество жителей от марадёров. Когда сотрудники пытались объяснить молодым людям, что все уже эвакуированы, четверо жителей стали агрессивно реагировать и выражаться нецензурной бранью.

Административным судом им назначен штраф в размере 30 МРП или 110 760 тенге.

Напомним, в подтопленном городе Кульсары Атырауской области, попытка местных жителей посетить подтопленный дом привела к трагедии. Спасатели обнаружили тела двоих мужчин, которые перевернулись на тракторе.