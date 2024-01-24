Пьяный таксист на Chevrolet Cobalt устроил дрифт в Кокшетау

Пьяного водителя такси задержали полицейские в Кокшетау. На момент остановки в салоне легковушки находились два пассажира, передает BaigeNews.kz.

Как сообщили в полиции, водитель Chevrolet Cobalt несмотря на опознавательные наклейки известной фирмы такси, умудрился дрифтовать на дороге и подвергать опасности жизни других участников движения. Для проверки документов полицейские остановили машину нарушителя.

По данным полиции, мужчина занимающийся извозом пассажиров, находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, что впоследствии подтвердила медицинская экспертиза.

В салоне автомобиля находились два пассажира, которые и не догадывались что водитель был пьян.

Сам же мужчина признался, что перед работой выпил две бутылки пива.

В отношении нарушителя составлен административный протокол за управление авто в состоянии алкогольного опьянения.

Акмолинцу грозит арест на 15 суток и лишение водительских прав на 7 лет.