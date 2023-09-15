Пьяный мужчина пытался увести первоклассниц с территории школы в Павлодарской области

Жительница Павлодарской области записала видеообращение, в котором рассказала, что пьяный мужчина пытался увести первоклассниц, в том числе и её дочь с территории Кенжекольской средней школы, передаёт BaigeNews.kz.

О шокирующем инциденте она сообщила в социальных сетях. По её словам, когда это произошло, дети стояли на улице одни, без присмотра взрослых.

"Мою дочку чуть не забрал пьяный мужчина. Он находился на территории школы. Он подошёл к ней и к её подружке и начал говорить: "Ваша мама на работе, она сказала, что заберёт вас с моего дома. Пойдёмте ко мне домой". Дети не пошли, потому что я подошла в этот момент. Учительница пошла усаживать других детей в автобус, потому что у нас большая школа: есть дети с других деревень, и их нужно в первую очередь посадить, как только приезжает автобус. Поэтому она не успевает следить за кенжекольскими детьми, которые ждут родителей, и не успевает за автобусом — посадит детей и возвращается сюда (за другими школьниками — прим. авт.). Дети стояли сами на улице, ни физруков, ни других учителей, ни вахтёра, ни охранника — никого не было. Учитель 1-го класса должна как-то проводить, посадить и тех, и этих детей. Как она успеет? Надо же ей помогать", — рассказала мама девочки.

В своём видеообращении она задаётся вопросом: "Почему на территории школы ходит пьяный мужчина, с сигаретой и его никто не видит?".

Сразу после увиденного мама ребёнка сразу зашла в школу и потребовала вызвать участкового полицейского, чтобы задержать пристававшего мужчину. Однако, по её словам, ей посоветовали самой сходить в участковый пункт полиции.

"Я начала кричать, требовать вызвать участкового. Потом я забежала в школу, там тоже никого, вахтёрши нет. Она откуда-то выбежала. Говорю: "Вызовите участкового, завуча, кого-нибудь, он сейчас убежит". У меня был такой шок. И она говорит: "Посади акимата есть участковый пункт, идите туда и вызывайте. Это меня убило. Мы сегодня спасли двоих детей. Минут 5...и что бы было? Почему нет охраны в этой школе? Почему с 1-м классом никто не выходит? Я сама работала в школе. У нас провожать детей выходят все, вплоть до директора школы, чтобы дети не оставались одни. И вахтёр тоже встаёт для этого. Почему в этой школе нет охраны? Почему мы должны бояться?", — возмутилась жительница Павлодарской области.

По её словам, ребёнок теперь не хочет идти в школу. Женщина просит местные власти навести порядок в соблюдении безопасности на территории школы.

"Я боюсь её отпускать. И другие родители тоже. Раз там ходил мужчина, значит, он может зайти в школу. Я обращаюсь к акиму Павлодарской области, акиму Кенжеколя, управлению образования помочь поставить охрану", — добавила она.

Пользователи соцсетей поблагодарили женщину, что она оперативно придала огласку инциденту, а также поинтересовались, почему в школе не работает тревожная кнопка.

"На вахту берут кого попало через центр занятости. В школах такая система. А где охрана услуги через госзакупки и где кнопка тревожный сигнал (мобильная группа)?. Надо проверить госзакупки. Деньги за что оплачиваете?", — отмечается в одном из комментариев.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Типичный Павлодар (@tipavlo.dar)

Охрана школ в Казахстане осуществляется формально. Такое мнение высказал ранее депутат сената парламента Нурторе Жусип. Он привёл в пример опыт Китая, где войти в школу можно только со специальным удостоверением личности с фотографией ученика и родителей и где в каждом учебном заведении есть пост охраны.

В феврале 2023 года в Петропавловске подросток в маске и с топором напал на школьников. Он ранил трёх старшеклассников, двоих госпитализировали.

После происшествия ответственным госорганам поручили до начала учебного года оснастить все школы в Казахстане тревожными кнопками, турникетами и системами видеонаблюдения, которые подключены к центрам оперативного управления органов внутренних дел. Однако об итогах этой работы не сообщалось.