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Тревожные кнопки и турникеты к сентябрю должны появиться во всех школах РК
Вице-премьер РК Алтай Кульгинов провёл совещание по вопросам обеспечения безопасности в организациях образования. Участие приняли также заместители министров и акимов областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на primeminister.kz.
Первый вице-министр просвещения Шолпан Каринова доложила о текущей ситуации по обеспечению безопасности в организациях образования, о принятии в 2022 году Инструкции по организации защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении в сфере образования, об утверждении перечня предметов и веществ, запрещенных к вносу в организации образования. Так, к примеру, несоответствие систем видеонаблюдения зафиксировано в Алматинской, Костанайской, Туркестанской областях, областях Ұлытау, Жетісу, Абай.
В крупных городах Северо-Казахстанской, Костанайской, Туркестанской областей не заключены договоры со специализированной охраной. Все учебные заведения проверят на предмет обеспеченности комплексной системой безопасности.
Также министерством просвещения разрабатывается проект комплексного плана по защите детей от насилия, превенции суицидов и обеспечения прав детей, в том числе по организации системы безопасности. В нём задействовано порядка 20 государственных органов. Основной проблемой является недостаточное финансирование акиматами на приобретение услуг в сфере безопасности.
Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха сообщил о работе органов внутренних дел по обеспечению безопасности в организациях образования и о мерах по усилению требований к охранной деятельности и ответственности должностных лиц.
По инциденту, который произошел в средней школе №4 в Петропавловске, Лепеха отметил, что в ходе проверки выявлено отсутствие на объекте турникетов и специализированной охраны.
"Установлено, что договоры о подключении систем видеонаблюдения к центрам оперативного управления для 15 школ, в том числе и средней школе №4 истекли 31 декабря прошлого года. Несмотря на выделенные средства, школами договоры заключены не были. В настоящее время рассматривается ответственность должностных лиц", — сказал замглавы МВД.
Вице-премьер Алтай Кульгинов отметил особую важность вопроса обеспечения безопасности учащихся.
"Имеются серьёзные недостатки и упущения в работе местных исполнительных органов по вопросам технической оснащённости и лицензированной охраны в организациях образования. Необходимо до начала следующего учебного года всё это исправить. В случае непринятия мер по обеспечению безопасности в организациях образования будем привлекать к строгой ответственности", — сказал Алтай Кульгинов.
По итогам совещания ответственным госорганам поручено до начала учебного года завершить работы по оснащению организаций образования тревожными кнопками, турникетами и системами видеонаблюдения, которые подключены к центрам оперативного управления органов внутренних дел. Министерству просвещения поручено включить в проект комплексного плана по защите детей вопросы усиления деятельности психологических служб, их кадрового состава и др. МВД РК совместно с МЧС РК поручено провести мониторинг организаций образования на предмет соблюдения требований безопасности.
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