Охрана школ в Казахстане осуществляется формально – депутат Нурторе Жусип

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В настоящее время охрана образовательных учреждений в нашей стране осуществляется формально, на примитивном уровне. Такое мнение высказал сенатор Нурторе Жусип в своём депутатском запросе на имя премьер-министра страны, передаёт BaigeNews.kz. Депутат напомнил о трагической ситуации в городе Петропавловск, где ученик девятого класса пришёл в школу с топором и ножом и ранил троих детей.

В этой связи депутат акцентировал внимание на серьёзных проблемах в системе прогнозирования, ранней профилактики подобных чрезвычайных ситуаций. Сенатор отметил, что значимой научной базы в этом направлении в нашей стране нет. При составлении психологического портрета учащихся, определении социального статуса семьи не учитывается предварительная изоляция детей, склонных к депрессии или агрессии.

"На повестку дня должно быть поставлено создание многоуровневой комплексной системы безопасности. Подобная практика существует в различных странах мира. Любое государство очень серьёзно относится к этому вопросу. Например, в Китае войти в школу можно только со специальным удостоверением личности с фотографией ученика и родителей. В каждом учебном заведении есть пост охраны. Если у посетителя нет пропуска, его может сопровождать только преподаватель. А во Франции школьникам выдают справочник со списком вещей, которые нельзя проносить в здание. Рюкзаки и портфели проверяются между занятиями. Два раза в год проводятся антитеррористические учения", - отметил сенатор.

Возмутился депутат и тем, что в Законе "Об образовании" нет ни слова об обеспечении безопасности учащихся и преподавателей.