Фото: МВД РК

Пьяный дебошир угрожал ножом прохожим в Рудном, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

3 марта в 19:30 часов на пульт 102 УП Рудного поступило сообщение от рудничанина о том, что во дворе одного из городских домов находится мужчина, в состоянии алкогольного опьянения, который угрожал прохожим.

На место происшествия прибыли наряды полиции и участковые инспекторы. Они увидели мужчину с ножом в руках, который стал угрожать, в том числе и полицейским.

Сотрудники полиции обезвредили хулигана. В настоящее время он помещен в медицинский вытрезвитель. Собраны административные материалы по фактам мелкого хулиганства, неповиновения законным требованиям сотрудников полиции и нецензурной брани в общественном месте.

Решение по трём фактам будет принимать административный суд.