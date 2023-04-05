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Сегодня, 01:45
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179Фото: МВД РК
Пьяный акмолинец, "вооружившись" урной, напал на банкоматы
В ОП Атбасарского РОП поступило сообщение от руководителя одного из центров банковского обслуживания. По его словам, 28 марта около 02:40, неизвестный мужчина повреждил два банкомата, принадлежащих финансовой организации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.
Сумма ущерба - 2,7 млн тенге. Действия злоумышленника зафиксировала камера видеонаблюдения.
Установлено лицо, причастность к преступлению которого проверяется. В настоящее время выясняются иные обстоятельства дела.
В полиции начали расследование по статье "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества".
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