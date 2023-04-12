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Путин планирует посетить Казахстан
Президент России Владимир Путин посетит Казахстан осенью этого года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казинформ".
"Пользуясь случаем, выражаем благодарность за направление подтверждения готовности российской стороны организовать визит президента РФ Владимира Владимировича Путина в Казахстан осенью текущего года. Думаю, в рамках данного визита состоятся плодотворные переговоры, и мы сможем организовать межрегиональный форум. Как вы знаете, мы работаем над организацией данного важного мероприятия. Форум будет проходить в городе Костанай", - сказал вице-премьер - министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Сообщалось, что по итогам данной встречи был подписан план мероприятий по сотрудничеству между внешнеполитическими ведомствами Казахстана и России на 2023-2024 годы.
Предыдущий форум регионов Казахстана и России состоялся 28 ноября 2022 года в Оренбурге.
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