Путин, Мирзиёев и Лукашенко: кто ещё поздравил Токаева с Новым годом

На имя Президента Казахстана поступают поздравления с наступающим Новым 2024 годом от глав зарубежных государств и международных организаций, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.



Президент России Владимир Путин пожелал Касым-Жомарту Токаеву крепкого здоровья, счастья и благополучия, а всем гражданам Казахстана – мира, добра и процветания. Он также отметил, что 2023 год был весьма плодотворным для российско-казахстанских отношений.

"Рассчитываю на продолжение активной и конструктивной совместной работы по дальнейшему наращиванию двусторонних связей, а также партнерского взаимодействия в рамках ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, ШОС и других многосторонних структур. Это, несомненно, отвечает интересам наших братских народов", – говорится в поздравительной телеграмме.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил Главу нашего государства с Новым годом и пожелал ему больших достижений в почетной и ответственной государственной деятельности, а братскому народу Казахстана – мира, дальнейшего развития и процветания.

"Уверен, что наш с Вами конструктивный и дружественный диалог, достигнутые важные договоренности в различных областях, полноценная реализация крупных проектов в будущем послужат дальнейшему углублению наших всесторонних отношений и выведению взаимного сотрудничества на новый уровень", – пишет Шавкат Мирзиёев.



В своем поздравительном послании Президент Кыргызстана Садыр Жапаров выразил уверенность в том, что благодаря совместным усилиям кыргызско-казахстанские союзнические отношения продолжат укрепляться и служить интересам двух братских народов.

Лидер Беларуси Александр Лукашенко пожелал Касым-Жомарту Токаеву реализации всего задуманного, а народу Казахстана – мира, благополучия и стабильности.

"Уходящий год был насыщен важными событиями международной повестки и доказал, что любые трудности можно преодолеть только сообща. Убежден, наступающий год укрепит глубокие традиции дружбы и взаимопонимания между Республикой Беларусь и Республикой Казахстан, ознаменует новыми весомыми результатами сотрудничество наших государств в различных форматах", – говорится в телеграмме.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в своей поздравительной телеграмме отметил, что в уходящем в историю 2023 году таджикско- казахстанское стратегическое партнерство было ознаменовано важными событиями, и выразил уверенность в дальнейшем всестороннем развитии отношений между двумя странами



Главу Казахстана также поздравили Председатель КНР Си Цзиньпин, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Премьер-министр Армении Никол Пашинян, Президент Финляндии Саули Ниинистё, Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахаян, Президент Ирана Ибрахим Раиси, Президент Эстонии Алар Карис, Президент Украины Владимир Зеленский, Вице-президент, Премьер-министр ОАЭ, Правитель Эмирата Дубай Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, Премьер-министр Японии Фумио Кишида, Король Норвегии Харальд V, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, Вице-президент ОАЭ, руководитель Администрации Президента Мансур бен Заид Аль Нахаян, Премьер-министр России Михаил Мишустин, Председатель Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая Ван Хунин, а также экс-главы государств и правительств, руководители крупных иностранных организаций, компаний, банковских структур, финансовых институтов, дипломатических миссий и другие официальные лица.



Поздравительные письма продолжают поступать.