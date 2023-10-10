Публичные обсуждения по вопросу строительства АЭС в Казахстане проведут в Кокшетау
Сегодня, 19:06
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 19:06Сегодня, 19:06
157Фото: акимат Акмолинской области
Жителей Кокшетау и Акмолинской области приглашают на публичное обсуждение вопроса строительства АЭС в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.
В мероприятии примут участие эксперты атомной отрасли. Граждане смогут задать им любые интересующие вопросы как по безопасности технологий, так и по социально-экономическим аспектам строительства АЭС.
Обсуждение пройдёт 16 октября в 10:00 в здании КГУ "Қоғамдық келісім".
Самое читаемое
- Ферму по разведению червей открыл житель Алматинской области
- "Ты сам все начал": боец Куат Хамитов принял вызов казахстанского актёра
- Глава управления образования Шымкента уволилась по собственному желанию
- Завод по переработке мёда предлагают открыть в ВКО
- Токаев отреагировал на обращение матери погибшего сына в Щучинске