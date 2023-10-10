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Публичные обсуждения по вопросу строительства АЭС в Казахстане проведут в Кокшетау

Сегодня, 19:06
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акимат Акмолинской области Сегодня, 19:06
Сегодня, 19:06
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Фото: акимат Акмолинской области

Жителей Кокшетау и Акмолинской области приглашают на публичное обсуждение вопроса строительства АЭС в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

В мероприятии примут участие эксперты атомной отрасли. Граждане смогут задать им любые интересующие вопросы как по безопасности технологий, так и по социально-экономическим аспектам строительства АЭС.

Обсуждение пройдёт 16 октября в 10:00 в здании КГУ "Қоғамдық келісім". 

 
 

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