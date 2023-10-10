Психолог, юрист-докторант и гимнастка - финалисток "Мисс Астана" представили в столице
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Организаторы конкурса красоты "Мисс Астана" представили 17 финалисток и рассказали о программе предстоящего мероприятия, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
12 октября в Государственной академической филармонии имени Рахмадиева состоится финал конкурса.
"Проделана очень большая работа. Мы проводили несколько кастингов. И сейчас можем заявить, что эти 17 финалисток являются самыми красивыми, умными и талантливыми конкурсантками "Мисс Астана", - отметила директор проекта Юлия Безверхова.
Кастинг-директор Мадина Батык добавила, что за время кастингов с февраля было подано свыше двух тысяч заявок. Более 500 девушек пригласили на живую встречу, и уже из них отобрали 17 финалисток.
Итак, за корону самой красивой астанчанки поборются:
- Валерия Антонова – выпускница медицинского колледжа, работает медпредставителем
- Амина Танабаева - выпускница политехнического колледжа Астаны по специальности "Дизайн интерьера, реставрация и реконструкция гражданских зданий", работает в модельном агентстве Fashion Provocation топ-моделью и менеджером
- Дана Ермеккызы окончила академию искусств имени Жургенова по специальности "Дизайн одежды", имеет художественное и музыкальное образование. Работает дизайнером в ателье
- Аружан Ермуханбетова учится в Омском гуманитарно-техническом университете по специальности "Филология" и совмещает учёбу с работой референта вице-министра культуры и спорта
- Елигай Ернаркызы – выпускница Евразийского национального университета имени Гумилёва по специальности "Ресторанное дело и гостиничный бизнес". Работала по специальности, а затем в логистической компании
- Виктория Ночёвная - магистр юридических наук, докторант второго курса Maqsut Narikbaev University и юрист-литигатор
- Дина Усипбек - студентка второго курса Maqsut Narikbaev University по специальности "Туризм", сертифицированный тренер по аэростретчингу
- Айым Нурдаулет окончила архитектурно-строительный факультет Евразийского национального университета имени Гумилёва, учится в магистратуре в Казахском университете путей сообщений по специальности "Строительство". Работает заместителем главного инженера в проектной организации.
- Диана Канат - студентка Astana IT University в направлении цифровой журналистики.
- Анна Зорина - выпускница Казахского национального медицинского университета имени Асфендиярова, призёр международных конкурсов народного и эстрадного танца и действующий артист театра танца.
- Алина Байгужина - выпускница AGS по управлению ресторанным и гостиничным бизнесом, трёхкратная чемпионка Казахстана по пляжному волейболу.
- Бинур Джамбулатова - выпускница Университета Международной академии бизнеса по специальности "Финансы".
- Камила Көптілеу окончила Esil University по специальности "Туризм". Работает тренером по художественной гимнастике и параллельно спортивным судьёй. Является мастером спорта международного класса, абсолютной чемпионкой Казахстана и трёхкратной чемпионкой Азии.
- Карима Бримжанова обучалась на foundation in science в Пизе, получила степень бакалавра психологии в Малайзии. Сейчас получает дополнительное образование в сфере графического дизайна и активно ведёт блог.
- Наталья Павлишина – студентка колледжа НАО при Евразийском национальном университете имени Гумилёва. Работает в модельном агентстве.
- Раим Шинабекова окончила колледж по специальности "Маркетинг", а университет — по специальности "экономист-бухгалтер".
- Алима Талгатова учится в Maqsut Narikbayev University, изучает переводческое дело.
Вице-мисс Астана 2022 года и победительница "Мисс Казахстан – 2022" Томирис Какимова поделилась с девушками своим опытом участия в конкурсе.
"Я готовилась к конкурсу шесть лет. Меня с 16 лет приглашали на конкурсы, но я всегда отказывалась, потому что не была готова морально, физически. Я понимала, что это большой труд. Ведь речь идёт не только о внешней красоте, девушка должна быть и душой красива, проработана, устойчива к хейту", - отметила она.
Томирис будет в этом году членом жюри "Мисс Астана".
По информации организаторов, программа финала включает в себя четыре выхода участниц: визитка, этно-наряд, вечерний наряд и финальный выход "Интеллектуальный тур".
С этого года конкурс красоты "Мисс Астана" организовывает сам оргкомитет национального конкурса "Мисс Казахстан". До этого столичный тур проводили люди, которые приобретали лицензию у "Мисс Казахстан".
Победительница "Мисс Астана" получит грант на обучение в университете "Туран Астана" и путёвку на участие в финале национального конкурса красоты "Мисс Казахстан – 2023".
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