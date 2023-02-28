Прямые рейсы между Казахстаном и Оманом запустят с 1 июля

Фото: SalamAir

Оманский лоукостер Salam Air планирует начать выполнение прямых регулярных рейсов по маршруту Маскат – Алматы с 1 июля 2023 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КГА.

Полёты бдут выполняться дважды в неделю, в четверг и воскресенье, на воздушных судах типа А-320neo и А-321neo.

Отметим, что Salam Air – оманский низкобюджетный авиаперевозчик, базирующийся в Маскате (Оман). Компания начала выполнять полёты в 2016 году. Авиакомпания выполняет международные рейсы почти в 20 стран мира (Чехия, Босния и Герцеговина, Судан, Саудовская Аравия, Пакистан, Бангладеш, Непал, Шри-Ланка, Индия и т.д.) по 30 маршрутам.

В парке авиакомпании имеется 11 воздушных судов типа Airbus А320neo, A321neo.