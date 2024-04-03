Прямые рейсы из Алматы в Санкт-Петербург запустит российская авиакомпания

Аэрофлот открывает продажи на прямые регулярные рейсы из Санкт-Петербурга в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Полёты будут выполняться, начиная с 1 июня 2024 года, авиакомпанией "Россия".