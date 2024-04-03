Прямые рейсы из Алматы в Санкт-Петербург запустит российская авиакомпания
Сегодня, 10:37
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Сегодня, 10:37Сегодня, 10:37
145Фото: airastana.com
Аэрофлот открывает продажи на прямые регулярные рейсы из Санкт-Петербурга в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.
Полёты будут выполняться, начиная с 1 июня 2024 года, авиакомпанией "Россия".
"В летнем сезонном расписании запланировано четыре еженедельных рейса на воздушной линии Санкт-Петербург — Алматы — Санкт-Петербург: по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам", - говорится в сообщении.
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