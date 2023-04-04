Процедуру госзакупок планируют упростить в Казахстане

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Министерством национальной экономики совместно с заинтересованными госорганами и организациями будет разработан Комплексный план по поддержке малого и среднего предпринимательства, в том числе по стимулированию среднего предпринимательства. Об этом заявил исполняющий обязанности министра национальной экономики Алибек Куантыров на заседании правительства, передаёт BaigeNews.kz.

Основными направлениями комплексного плана будут:

предоставление мер финансовой, нефинансовой поддержки МСП;

стимулирование развития МСП; устранение барьеров, препятствующих их развитию в рамках региональных программ;

упрощение процедур государственных закупок;

расширение источников финансирования МСП.

"Глава государства обратил внимание на необходимость новой модели налоговой политики. Все поставленные задачи будут реализованы в рамках нового Налогового кодекса. Подходы нового Налогового кодекса будут направлены на формирование понятной и предсказуемой налоговой политики. Будут приняты меры по упрощению и цифровизации налогового администрирования", - сказал Алибек Куантыров.

Он добавил, что в рамках работы по справедливому распределению налоговой нагрузки будет проработан вопрос дифференциации ставок НДС и КПН в зависимости от приоритетности и рентабельности отрасли.

"По разработке нового Бюджетного кодекса продолжается работа соответствующей рабочей группы с участием центральных и местных госорганов и экспертного сообщества на базе АО "Института экономических исследований". Для широкого обсуждения основных положений документа с независимыми экспертами и представителями общественности на портале "открытые НПА" для получения комментариев и предложений размещен Консультативный документ регуляторной политики", - отметил Куантыров.

По его словам, документ будет основан на положениях Концепции по управлению госфинансами до 2030 года и ориентирован на построение крепкого фундамента налогово-бюджетной политики за счет определения комплекса мероприятий по управлению госфинансами, включая средствами Нацфонда и повышение эффективности планирования и использования бюджетных средств за счет внедряемых нововведений.