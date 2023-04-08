Противопожарная остановка появилась в ВКО

Фото: ДЧС ВКО

Необычная автобусная остановка появилась в городе Шемонаиха Востояно-Казахстанской области. Теперь пассажиры, пока ждут общественный транспорт, могут изучать правила пожарной безопасности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

Идея открытия такого профилактического "объекта" возникла у спасателей местного Отдела по ЧС.

"В нашем регионе происходит не мало пожаров, чтобы обучить граждан и не допускать загораний в пожароопасный период мы использовали необычный метод. В современном мире люди, как правило, всегда куда-то спешат, у них нет времени, а здесь, пока есть драгоценные 10-15 минут в ожидании автобуса, можно сосредоточиться на рекомендациях от спасателей", — отметил начальник отдела по ЧС города Арман Наурызбаев.

"Остановка – это подарок для нас, жителей, расположена она в центре района, где всегда оживленно и много людей. Мы с радостью восприняли новость и будем изучать правила", — отметила жительница Шемонаихи Айнур Смагулова.

Помимо этого побывав на остановке, можно узнать как и где получить профессию спасателя, а также как действовать при чрезвычайных ситуациях.

Фото: ДЧС ВКО