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Пролетавший над казахстанско-российской границей самолёт подал сигнал бедствия

Сегодня, 10:36
АВТОР
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freepik.com Сегодня, 10:36
Сегодня, 10:36
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Фото: freepik.com

Самолёт с пассажирами на борту, летевший из Москвы в Бишкек, подал сигнал бедствия над казахстанско-российской границей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Astana TV.

Самолет развернулся и совершил экстренную посадку в Самаре. 

По данным СМИ, на борту находились 190 человек, включая экипаж. Пострадавших нет.

На устранение поломки ушло почти 10 часов. Известно, что борт принадлежит частной компании Кыргызстана.

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