Пролетавший над казахстанско-российской границей самолёт подал сигнал бедствия
Сегодня, 10:36
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Сегодня, 10:36Сегодня, 10:36
91Фото: freepik.com
Самолёт с пассажирами на борту, летевший из Москвы в Бишкек, подал сигнал бедствия над казахстанско-российской границей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Astana TV.
Самолет развернулся и совершил экстренную посадку в Самаре.
По данным СМИ, на борту находились 190 человек, включая экипаж. Пострадавших нет.
На устранение поломки ушло почти 10 часов. Известно, что борт принадлежит частной компании Кыргызстана.
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