Пролетавший над казахстанско-российской границей самолёт подал сигнал бедствия

Самолёт с пассажирами на борту, летевший из Москвы в Бишкек, подал сигнал бедствия над казахстанско-российской границей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Astana TV.

Самолет развернулся и совершил экстренную посадку в Самаре.

По данным СМИ, на борту находились 190 человек, включая экипаж. Пострадавших нет.

На устранение поломки ушло почти 10 часов. Известно, что борт принадлежит частной компании Кыргызстана.