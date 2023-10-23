Прокуроры нашли нарушения в работе КТЖ в Костанайской области
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Предпринимателей в Костанайской области заставляли оплачивать то, что по закону должно быть бесплатным. Нарушения в работе филиала ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки" выявили транспортные прокуроры, передаёт BaigeNews.kz.
По представлению Костанайской транспортной прокуратуры внесены изменения в правовой акт филиала ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки" - Костанайское отделение ГП".
"До вмешательства прокуратуры акт позволял грузоперевозчику взимать с предпринимателей деньги за перемещение вагонов внутри станции "Костанай". Иными словами, за каждую подачу-уборку вагонов в пределах границ станции были предусмотрены сборы, что
приводило к удорожанию их продукции для простых граждан. В результате с предпринимателей были необоснованно взысканы сборы свыше семи миллионов тенге", - сообщили в прокуратуре.
Неправомерная практика взыскания дополнительных сборов прекращена. Проводится работа по возврату денег предпринимателям.
"Работа по изучению аналогичных правовых актов национального перевозчика будет продолжена и в других регионах", - сообщили в главной транспортной прокуратуре.
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