Прокуроры нашли нарушения в работе КТЖ в Костанайской области

Предпринимателей в Костанайской области заставляли оплачивать то, что по закону должно быть бесплатным. Нарушения в работе филиала ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки" выявили транспортные прокуроры, передаёт BaigeNews.kz.

По представлению Костанайской транспортной прокуратуры внесены изменения в правовой акт филиала ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки" - Костанайское отделение ГП".

"До вмешательства прокуратуры акт позволял грузоперевозчику взимать с предпринимателей деньги за перемещение вагонов внутри станции "Костанай". Иными словами, за каждую подачу-уборку вагонов в пределах границ станции были предусмотрены сборы, что

приводило к удорожанию их продукции для простых граждан. В результате с предпринимателей были необоснованно взысканы сборы свыше семи миллионов тенге", - сообщили в прокуратуре.

Неправомерная практика взыскания дополнительных сборов прекращена. Проводится работа по возврату денег предпринимателям.