Прокат казахстанских фильмов в кинотеатрах страны увеличат до 35%

Фото: lada.kz

В Казахстане будет увеличен прокат казахстанских фильмов в отечественных кинотеатрах до 35% к 2030 году, передаёт BaigeNews.kz. От этом сообщил и.о. министра культуры и спорта Асхат Оралов.

Он также анонсировал продвижение казахстанской кинематографии на международных фестивалях и конкурсах.