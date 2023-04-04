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lada.kz Сегодня, 10:42
132
Сегодня, 10:42
132
Фото: lada.kz

Прокат казахстанских фильмов в кинотеатрах страны увеличат до 35%

В Казахстане будет увеличен прокат казахстанских фильмов в отечественных кинотеатрах до 35% к 2030 году, передаёт BaigeNews.kz. От этом сообщил и.о. министра культуры и спорта Асхат Оралов. 

Он также анонсировал продвижение казахстанской кинематографии на международных фестивалях и конкурсах. 

"Будет проработан вопрос поэтапного приобретения проекционного оборудования и передвижных киноустановок для организации комплексного государственно-частного кинопроката в регионах", - отметил он.

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Сегодня, 10:42
132
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