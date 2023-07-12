Производство мороженого значительно выросло в Казахстане

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Более 19 тысяч тонн мороженого произвели в Казахстане с начала года. По сравнению с январем-маем прошлого года это больше на 38,1 процента, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные Бюро нацстатистики.

В 2022 году в Казахстане произвели 41,3 тысячи тонн мороженого. При этом импортировано 9,2 тысячи тонн, удельный вес завозной продукции составил 18,3 процента.

В первую тройку стран, откуда завозят мороженое, вошли Россия (5,6 тысячи тонн), Кыргызстан (2,1 тысячи тонн) и Турция (911,5 тонны). Также в прошлом году мороженое привозили из Беларуси, Украины, Бельгии, Франции, Италии, Швейцарии и Кореи.



За 12 месяцев прошлого года экспортировано пять тысяч тонн мороженого. Основными странами, куда отправляется наш продукт, стали страны СНГ (4,9 тысячи тонн), а также Монголия (72,6 тонны).