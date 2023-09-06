Программу действий правительства должен утверждать парламент - Перуашев

По мнению депутата Мажилиса Азата Перуашева, парламент должен утверждать отчет кабмина о выполнении послания Президента и программы Правительства, передает корреспондент BaigeNews.kz.

"Сейчас правительство проходит в парламенте только процедуру утверждения бюджета и отчёта о его исполнении. Но бюджет – это финансовый документ, критерием которого служит освоение средств. А правительство и парламент – не бухгалтерские органы, а прежде всего политические.

Поэтому парламент должен утверждать не только бюджет, но и программу действий правительства, разрабатываемую во исполнение послания Президента. А по итогам – утверждать отчет кабмина о выполнении послания Президента и программы правительства", - отметил он, выступая с депутатским запросом на пленарном заседании палаты.