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Программу действий правительства должен утверждать парламент - Перуашев

Сегодня, 11:03
АВТОР
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akzhol.kz Сегодня, 11:03
Сегодня, 11:03
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Фото: akzhol.kz

По мнению депутата Мажилиса Азата Перуашева, парламент должен утверждать отчет кабмина о выполнении послания Президента и программы Правительства, передает корреспондент BaigeNews.kz. 

"Сейчас правительство проходит в парламенте только процедуру утверждения бюджета и отчёта о его исполнении. Но бюджет – это финансовый документ, критерием которого служит освоение средств. А правительство и парламент – не бухгалтерские органы, а прежде всего политические.

Поэтому парламент должен утверждать не только бюджет, но и программу действий правительства, разрабатываемую во исполнение послания Президента. А по итогам – утверждать отчет кабмина о выполнении послания Президента и программы правительства", - отметил он, выступая с депутатским запросом на пленарном заседании палаты.

По мнению Перуашева, таким образом общество и парламент смогут не только обсуждать новые поручения, но и сопоставлять их с предыдущими, оценивать направление и темпы перемен, отслеживать и поступательность проводимой политики.

"Такая практика не только усилит эффективность самих посланий, но и станет важным фактором доверия общестова к своему государству. В этой связи, фракция "Ак жол" предлагает: восстановить требование действовавшей до 2007 года нормы закона "О правительстве", об утверждении парламентом программы действий правительства; определить, что правительство разрабатывает эти программы на основе ежегодных посланий президента и вносит их для утверждения в парламент; предлагаем ввести норму о ежегодном отчёте правительства перед парламентом об исполнении посланий Президента", - заключил депутат.

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