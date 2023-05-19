Проекты на сумму 9 миллионов долларов реализуют Казахстан и ЕС

Финансовое соглашение "Инструмент сотрудничества РК-ЕС", которое подразумевает реализацию проектов в Казахстане на сумму 9 миллионов евро, подписанона полях II Экономического форума "ЕС-ЦА" в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

На нем перспективы дальнейшего укрепления сотрудничества между Казахстаном и Европейским союзом обсудили премьер-министр Алихан Смаилов и исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Как отметил Алихан Смаилов, Евросоюз является одним из наиболее крупных и значимых торговых партнеров Казахстана, на долю которого приходится порядка 30 процентов внешней торговли республики. Так, в прошлом году товарооборот вырос более чем на 38 процентов, составив порядка $40 миллиардов. Динамичный рост продолжается и в текущем году: за три месяца объем торговли увеличился на 12,5 процента и превысил $10 миллиардов. При этом Казахстан готов нарастить экспорт продукции в Европу по 175 товарным позициям на сумму порядка $2,3 миллиарда.

"Мы придаем приоритетное значение качественному развитию сотрудничества с Европейским союзом и поддерживаем взаимный настрой на поступательное укрепление казахстанско-европейского взаимодействия в духе доверия и уважения", - сказал премьер-министр.

Он также подчеркнул, что на новый уровень выходит и инвестиционное сотрудничество между нашей страной и ЕС. В частности, в прошлом году объем прямых инвестиций из Евросоюза в экономику Казахстана вырос почти на 23 процента и составил $12,5 миллиарда, что стало рекордным показателем за последние 10 лет.

"Мы заинтересованы в задействовании всех имеющихся возможностей для дальнейшего расширения инвестиционного сотрудничества", - сказал Алихан Смаилов.

Со своей стороны Валдис Домбровскис отметил, что отношения между Евросоюзом и Казахстаном развиваются очень динамично, чему способствуют соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве и меморандум в области устойчивого сырья, батарей и цепочек создания стоимости возобновляемого водорода.

"Мы также заинтересованы в развитии новых путей и возможностей транспортировки грузов между странами Центральной Азии и Европейского союза. Для этого необходимо привлечь инвесторов для работы здесь, в регионе, чтобы устранить "узкие" места в отношении транспортировки и помочь в развитии инфраструктуры", - сказал Валдис Домбровскис.

По итогам встречи состоялась церемония утверждения Дорожной карты по реализации меморандума о взаимопонимании между Казахстаном и ЕС о стратегическом партнерстве в области устойчивого сырья, батарей и цепочек создания стоимости возобновляемого водорода.

Напомним, данный меморандум в прошлом году на конференции ООН по изменению климата "COP-27" подписали премьер-министр Алихан Смаилов и Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.