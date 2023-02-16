Проекты детальной планировки Астаны стали общедоступны

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Отныне проекты детальной планировки Астаны будут общедоступными, заявила прокуратура столицы, передаёт BaigeNews.kz.



В столичной прокуратуре отмечают, что связи с быстрым ростом столицы имеется проблема нерационального расположения объектов инфраструктуры. От граждан поступают большое количество жалоб на отсутствие социальных объектов.

"Для решения данного вопроса реализуются проекты детальной планировки, направленные на рациональное использование предоставленной территории и правильное размещение на ней объектов строительства. Ранее распоряжением акимата города доступ к проектам детальной планировки был ограничен, что противоречило Земельному кодексу РК. Столичная прокуратура восстановила права граждан путём внесения протеста, тем самым доступ в проекты детальной планировки стал общедоступным. Теперь любой желающий может изучить ПДП столицы", - отмечает прокуратура.