- Высокопоставленного сотрудника МЧС задержали за взятку в Атырау 03:11 112
- Проекты детальной планировки Астаны стали общедоступны 02:31 159
- В Актобе не могут уволить водителей автобусов, которые отказались работать 01:26 299
- Новый профессиональный праздник хотят учредить в Казахстане 00:14 356
- Горящие путевки в Мекку "продавал" мошенник казахстанцам 15.02.2023 384
- "Барыс" лишился шансов на плей-офф КХЛ 15.02.2023 382
- Таксист помог принять роды у пассажирки в Шымкенте 15.02.2023 410
- ЦИК зарегистрировала кандидатов на выборы от партии Respublika 15.02.2023 413
- Сильные осадки прогнозируют синоптики в Казахстане в ближайшие дни 15.02.2023 442
- 72 иностранных наблюдателя аккредитованы на выборы депутатов мажилиса в Казахстане 15.02.2023 365
- Партию AMANAT освободили от уплаты избирательного взноса 15.02.2023 403
- Жуткое ДТП на трассе в Атырауской области: погибли два человека 15.02.2023 506
- Казахстанцы не могут вылететь за рубеж из-за забастовки профсоюзов в Германии 15.02.2023 468
- Сбежавшую из больницы девочку нашли в 200 километрах от Кокшетау 15.02.2023 984
- Назначен вице-министр сельского хозяйства РК 15.02.2023 543
- Как будут наказывать госслужащих за нарушение земельного законодательства в Казахстане 15.02.2023 505
- Закон о перераспределении функций по госконтролю за охраной земель рассмотрели сенаторы 15.02.2023 419
- Специальные парки реабилитации детей с инвалидностью откроются в регионах 15.02.2023 402
- Передача осуждённых, трудовые конфликты: президент подписал ряд законов 15.02.2023 446
- Закон "О первом президенте - Елбасы" утратил силу 15.02.2023 574
- Электронную очередь внедрят на границе Казахстана с Узбекистаном и Туркменистаном 15.02.2023 411
- При выборе места строительства АЭС в Казахстане учтут его сейсмоактивность 15.02.2023 420
- Елдос Наширали стал главой Комитета информации МИОР РК 15.02.2023 417
- Назначен глава Центра международных программ 15.02.2023 455
- Акимат Сарышагана заподозрили в органичении конкуренции среди поставщиков электроэнергии 15.02.2023 524
- Часть конфискованного имущества осуждённых направят в сферу образования в Казахстане 15.02.2023 395
- Coursera в казахстанских вузах: чему и за чей счёт будут обучать студентов 15.02.2023 1577
- Девочку-подростка разыскивают в Акмолинской области 15.02.2023 1073
- В Казахстане утвердили правила назначения на должности прокуроров 15.02.2023 604
- В школах Усть-Каменогорска снова ведётся эвакуация 15.02.2023 576
- Турлыханов извинился за поступок сына 15.02.2023 1545
- Факт незаконного завышения тарифа выявили в Экибастузе 15.02.2023 1756
- В Алматы предотвратили потерю из бюджета на сумму 7,3 млрд тенге 15.02.2023 463
- Пассажирский автобус сгорел в Алматы 15.02.2023 640
- Кенес Ракишев высказался о возможности бойкота Казахстаном чемпионата мира по боксу 15.02.2023 4524
- Алматинка немецкого происхождения бесплатно обучает казахскому языку 15.02.2023 604
- В каких регионах Казахстана получают самые высокие зарплаты - статистика 15.02.2023 789
- Иностранцы в Казахстане смогут корректировать свой ИИН 15.02.2023 456
- "Что произошло, то произошло" - Даулет Турлыханов об инциденте с участием его сына 15.02.2023 12966
- Чиновники СКО похитили 423 миллиона тенге, выделенных на ремонт дорог 15.02.2023 488
- Туалетная бумага резко подорожала в Казахстане 15.02.2023 656
- Костанайская область просит у республики 17 млрд тенге на ремонт теплосетей 15.02.2023 569
- Гульбану Абенова поддержала внедрения ID карт для представителей СМИ 15.02.2023 485
- Почти 83 тысячи казахстанских пенсионеров продолжают работать 15.02.2023 624
- Похищенное во время январских погромов оружие нашли в Таразе 15.02.2023 463
- Нападавшего с топором школьника в Петропавловске арестовали на два месяца 15.02.2023 584
- Уголовное дело завели на сына известного спортсмена Даулета Турлыханова 15.02.2023 6709
- С какими проблемами сталкиваются кандидаты в депутаты, рассказали в штабе "За честные выборы" 15.02.2023 730
- Этнокультурные объединения АНК отправили для пострадавших в Турции 28 млн тенге 15.02.2023 501
- Более двух тысяч безработных казахстанцев прошли онлайн-обучение 15.02.2023 775
- Более 100 случаев заражения коронавирусом за сутки выявили в Казахстане 15.02.2023 544
- Казахстан отправит 55 тонн дополнительной гуманитарной помощи Турции 15.02.2023 574
- 45,5 лет - средний возраст кандидата в депутаты мажилиса 15.02.2023 539
- Первые подснежники зацвели в Туркестанской области 15.02.2023 585
- Департамент полиции ВКО о "минировании" школ: отрабатываются все версии 15.02.2023 578
- Ертысбаев пригрозил подать в суд на блогера за клевету 15.02.2023 2241
- Аферисты представлялись сотрудниками фонда "Даму" и оформляли кредиты на казахстанцев 15.02.2023 590
- Количество сделок с жильём в Казахстане снизилось на 28 % 15.02.2023 584
- Работников туркестанского детсада заставляли убираться в домах чиновников 15.02.2023 1434
- Власти СКО оправдались за ЧП в школе Петропавловска 15.02.2023 865
- Легендарный хоккеист заявил о желании вернуться в "Барыс" 15.02.2023 694
- Власти Новой Зеландии объявили чрезвычайное положение 15.02.2023 794
- 26 многоэтажек Экибастуза испытывают недогрев 15.02.2023 2256
- Лучший теннисист Казахстана оказался в центре нового скандала 15.02.2023 1092
- Водители нескольких маршрутных автобусов не вышли на работу в Актобе 15.02.2023 959
- Рабочий умер на месторождении в Кашагане 14.02.2023 898
- Проблемы с безопасностью в школах выявлены в шести регионах Казахстана 14.02.2023 772
- Сколько придётся доплачивать казахстанцам за поездку в Таиланд 14.02.2023 1469
- Тела 85 человек достали из-под завалов казахстанские спасатели в Турции 14.02.2023 781
- Айдос Сарым о Мади Ахметове и суицидах в армии Казахстана 14.02.2023 4279
- Курсы подготовки наблюдателей пройдут в Казахстане перед выборами 14.02.2023 638
- Токаев встретился с именитыми спортсменами Акмолинской области 14.02.2023 1374
- Движение по трассе в Кызылординской области ограничили из-за непогоды 14.02.2023 622
- Институт инжиниринга по немецким стандартам появится в Мангистау в этом году 14.02.2023 736
- Президент посетил завод по производству пестицидов в Акмолинской области 14.02.2023 811
- Спецоперация в Костанайской области: выявлен канал поставки наркотиков в регион 14.02.2023 838
- Токаев расспросил жителей Степногорска о волнующих их проблемах 14.02.2023 807
- Токаев посетил ТЭЦ в Степногорске и узнал об изношенности оборудования от энергетиков 14.02.2023 825
- "Школа не знала о его состоянии" – эксперт о Петропавловском школьнике с ножом 14.02.2023 26178
- Врачи сообщили о состоянии подростков, переживших нападение в школе Петропавловска 14.02.2023 910
Проекты детальной планировки Астаны стали общедоступны
Отныне проекты детальной планировки Астаны будут общедоступными, заявила прокуратура столицы, передаёт BaigeNews.kz.
В столичной прокуратуре отмечают, что связи с быстрым ростом столицы имеется проблема нерационального расположения объектов инфраструктуры. От граждан поступают большое количество жалоб на отсутствие социальных объектов.
"Для решения данного вопроса реализуются проекты детальной планировки, направленные на рациональное использование предоставленной территории и правильное размещение на ней объектов строительства. Ранее распоряжением акимата города доступ к проектам детальной планировки был ограничен, что противоречило Земельному кодексу РК. Столичная прокуратура восстановила права граждан путём внесения протеста, тем самым доступ в проекты детальной планировки стал общедоступным. Теперь любой желающий может изучить ПДП столицы", - отмечает прокуратура.
-
Trend news
- "Что произошло, то произошло" - Даулет Турлыханов об инциденте с участием его сына 15.02.2023 12962
- Родители пытались продать своего новорожденного сына за два миллиона тенге в Алматы 14.02.2023 1189
- Жителям Байконура предложили деньги за участие в войне в Украине 14.02.2023 1172
- Перуашев опроверг, что плакал по Назарбаеву 13.02.2023 12382
- "Отсидеться не получится" – Лукашенко высказался Тасмагамбетову про военный конфликт Украины и РФ 13.02.2023 6779
- В Турции под завалами обнаружили тело казахстанки Жанар Жаксыбековой 13.02.2023 2644
- Подросток в маске и с топором напал на школьников в СКО 13.02.2023 1484
- Крушение самолёта Bek Air в Алматы: Антикор возбудил уголовное дело на сотрудников КГА 13.02.2023 116384
- В Темиртау пьяный водитель 200 метров тащил за своей машиной полицейского 12.02.2023 2507
- В покушении на двойное убийство подозревают 17-летнего жителя Жетысу 12.02.2023 2287
- Спортивный блогер назвал Головкина вампиром 12.02.2023 3303
- Нурлан Сабуров потренировался с боксёром Али Ахмедовым 11.02.2023 1373
- В Алматинской области неизвестные залезли в дом и попытались убить женщину 11.02.2023 6623
- Почти 120 миллионов отдала знахарке жительница Павлодара 10.02.2023 8459
- Смотрел порно за рулём: как наказали водителя автобуса в Астане 10.02.2023 3864
- В Усть-Каменогорске "заминировали" несколько школ 10.02.2023 1949
- Останется ли "рука" Назарбаева в монументе "Байтерек" 09.02.2023 12055
- Таксист в Астане с помощью Антикора добился разрешения ездить по автобусной полосе 08.02.2023 55288
- Будут ли в Казахстане снижать пенсионный возраст женщин за рождение детей 08.02.2023 2142
- Не считаю программу унизительной - в ФРП ответили на критику программы льготного автокредитования 07.02.2023 2080
- Семь миллионов тенге забыл в поезде житель Астаны 06.02.2023 4199
- Лидер Respublica о спонсорах партии, отсутствии политического опыта и Бейбите Алибекове 06.02.2023 1611
- От безысходности и боли: казахстанская дзюдоистка объяснила, зачем покусала соперницу 05.02.2023 2588
- Димаш Кудайберген стал крёстным папой 05.02.2023 2378
- "Не могу удержаться от бешбармака" — Светлана Лобода о казахской кухне и казахских мужчинах 05.02.2023 15715
- "Твоё имя будут топтать": Иманбека захейтили за рекламу кроссовок 04.02.2023 5418
- Врачи детской больницы в Кокшетау попросили облздрав о проверке 04.02.2023 30436
- Дело вайнеров Туребаева и Шерниязова: потерпевшие рассказали, как вложили миллионы в финпирамиду 02.02.2023 2532
- Земли Болата Назарбаева вернули государству 01.02.2023 3069
- В Алматы мужчина застрелил из ружья свою супругу, а затем покончил с собой 01.02.2023 3079
- Хлеб по 540 тенге за булку продают в Алматы 31.01.2023 71655
- Во все тяжкие: украинцы организовали под Алматы крупную нарколабораторию 31.01.2023 21746
- В Алматинской области похитили и изнасиловали девушку 29.01.2023 23483
- "Долги принято возвращать": завершивший карьеру боец "Казах" захотел реванша 29.01.2023 3333
- Появилось видео смертельного наезда снегохода на толпу в Актобе 29.01.2023 5930
- Димаш Кудайберген рассказал, что думает о войне 29.01.2023 8297
- Американец выучил казахский благодаря песням Ninety One 29.01.2023 3111
- Иностранец попросил вызволить его из рабства, куда его продали полицейские 28.01.2023 3639
- Подросток на снегоходе наехал на группу людей в Актобе 28.01.2023 2924
- Димаш Кудайберген и Митхун Чакроборти зажгли на открытии кинофестиваля в Индии 28.01.2023 252687
- Пьяного жителя Шымкента сняли с рейса за скандал в самолёте 28.01.2023 2608
- В полиции прокомментировали информацию о "нападении педофила" в Таразе 28.01.2023 2843
- Подполковник отсудил у департамента полиции Шымкента 1,6 миллиона тенге 26.01.2023 4155
- Казахстанка пожаловалась на пытки со стороны сотрудников КНБ 26.01.2023 3923
- Против жителя Байконура возбудили дело о дискредитации вооруженных сил России 26.01.2023 2972
- "Сделал прибыльный бизнес": начальника колонии уволили в Алматинской области 26.01.2023 3037
- "Самрук-Казына" начал увольнять иностранцев с руководящих постов и назначать на их место казахстанцев 26.01.2023 4736
- Из гимнастики в биатлон: Макшаева о карьерных поворотах, неудачах в спорте и красоте 25.01.2023 4227
- В Таразе две акушерки продали младенца за 1,5 миллиона тенге 25.01.2023 4763
- Обыски прошли на рабочем месте и в квартирах туркестанских чиновников 24.01.2023 3042
- Мужчина не смог угнать автомобиль и ранил себя ножом несколько раз 24.01.2023 3267
- В Минобороны заявили, что не имеют отношения к суициду срочника в Жамбылской области 24.01.2023 3966
- Темпы обмеления Каспия показал казахстанский блогер 23.01.2023 3392
- Димаш Кудайберген встретил год кролика на китайском ТВ 22.01.2023 3856
- В семье алматинского пожарного родилась тройня 21.01.2023 3299
- Ролик с улыбающимися после тушения огня пожарными восхитил соцсети 20.01.2023 3451
- У мажилисмена, поддержавшего вторжение России в Украину, забрали депутатский мандат 20.01.2023 5159
- Казахстанку насмерть сбили в Италии 19.01.2023 3506
- Воспитатели издевались над особенными детьми - полиция завела уголовное дело 19.01.2023 3541
- Российский рэпер извинился перед жителями Казахстана 18.01.2023 14767
- Услуги образования подорожали на 15% за год в Казахстане 18.01.2023 3252
- Солдат погиб при прыжке с парашютом близ Астаны 18.01.2023 3920
- Двое детей покончили жизнь самоубийством в Алматинской области 17.01.2023 7285
- Тракториста признали виновным в лесном пожаре в Костанайской области 16.01.2023 3776
- На западе Казахстана работники нефтегазовой компании вышли на забастовку 16.01.2023 4620
- Перепутали Кыргызстан и Казахстан: организаторы конкурса "Мисс Вселенная" принесли извинения 16.01.2023 4969
- Молодого мужчину изнасиловали в Алматы - полиция задержала подозреваемых 16.01.2023 11226
- Полицейские устроили массовую продажу списанного оружия и боеприпасов - КНБ РК 16.01.2023 4139
- Похищенного двухлетнего ребёнка вернули домой полицейские в Каратау 15.01.2023 17629
- Видео драки студенток в Алматы прокомментировали в полиции 15.01.2023 5024
- Задержаны подозреваемые в поджоге авто журналистки Динары Егеубаевой 15.01.2023 4210
- Казахстанка не передумала судиться с Павлом Волей 14.01.2023 135178
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана поделилась мотивирующим видео 14.01.2023 4196
- В Минэнерго опровергли причастность своих сотрудников к инциденту с поцелуем в лифте 14.01.2023 42054
- В Актау двое мужчин похитили несовершеннолетнюю девушку, затащив в автомобиль 13.01.2023 8120
- Статус Елбасы: каких прав лишился и какие сохранил Нурсултан Назарбаев 13.01.2023 7553
- Назарбаев по-прежнему неприкосновенен — министр юстиции 13.01.2023 7783
- Тяжелоатлет Илья Ильин женился. Кто его избранница 13.01.2023 19424
- "Моё уголовное дело затрагивает интересы высокопоставленных людей" - журналист Козачков обратился к президенту РК 12.01.2023 8050
- В Туркестане двое мужчин жестоко изнасиловали девушку и снимали всё на камеру 12.01.2023 22336
-
- Назначен вице-министр сельского хозяйства РК 15.02.2023 539
- Закон "О первом президенте - Елбасы" утратил силу 15.02.2023 574
- Токаев встретился с именитыми спортсменами Акмолинской области 14.02.2023 1374
- Президент посетил завод по производству пестицидов в Акмолинской области 14.02.2023 810
- Токаев расспросил жителей Степногорска о волнующих их проблемах 14.02.2023 807
- Токаев посетил ТЭЦ в Степногорске и узнал об изношенности оборудования от энергетиков 14.02.2023 825
- Президент оценил качество овощей из теплицы в Акмолинской области 14.02.2023 671
- Первый в Казахстане центр для реабилитации после инсульта показали Токаеву 14.02.2023 697
- Токаев дал поручения главе Минэкологии 13.02.2023 784
- Токаев принял акимов четырёх областей Казахстана 10.02.2023 1668
- Политика вовлечения молодёжи в процесс принятия решений приносит результаты - Карин 10.02.2023 1462
- Токаев выразил соболезнования близким Сергея Терещенко 10.02.2023 1710
- Правительство РК распорядилось отправить в Сирию 4 самолёта гуманитарной помощи 10.02.2023 1292
- Токаев подписал закон о применении Кыргызстаном Договора о ЕАЭС 09.02.2023 1424
- Миллион долларов из чрезвычайного резерва правительства РК перечислят Турции 08.02.2023 1680
- Токаев дал поручения уполномоченному по защите прав предпринимателей в РК 08.02.2023 1712
- Жумангарин рассказал о мерах по стабилизации цен на продукты 07.02.2023 2022
- Токаев поговорил по телефону с Эрдоганом 06.02.2023 1836
- Увеличить темпы газификации, выпуск нефтегазохимической продукции и добычу угля планируют в Казахстане 06.02.2023 1797
- Президент подписал Налоговый кодекс 06.02.2023 1924
- Как Агентство по делам госслужбы трансформируют в HR-институт, доложили Токаеву 06.02.2023 2023
- Чем удивили ремесленники Жамбылской области Касым-Жомарта Токаева 03.02.2023 1988
- Президенту показали новую сельскую поликлинику в Жамбылской области 03.02.2023 1851
- Токаев сделал подарок жителю села Костобе 03.02.2023 1841
- Необходимо увеличить объёмы взаимной торговли с Узбекистаном до 10 млрд долларов - Смаилов 03.02.2023 1828
- Мы выделим триллион тенге на развитие кооперации - Токаев фермерам Жамбылской области 03.02.2023 1948
- Президенту показали, как выращивают птенцов на птицефабрике в Жамбылской области 03.02.2023 2100
- Заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе началось в Алматы 02.02.2023 1994
- Вооруженные разборки между криминальными группировками предотвратили в Шымкенте 02.02.2023 2070
- Токаев принял главу авиакомпании SCAT 01.02.2023 2112
- Токаев направил телеграммы соболезнования руководству Пакистана 31.01.2023 1959
- Астана станет инновационным городом будущего - Токаев 31.01.2023 2933
- Токаев: Настало время переориентировать работу СЭЗ 31.01.2023 2209
- Токаев: В столице один из самых высоких уровней молодёжной безработицы 31.01.2023 2198
- В очереди в столичные детсады стоят 45 тысяч детей - президент Казахстана 31.01.2023 2084
- Президент раскритиковал качество дорог в Астане 31.01.2023 1942
- Президент поручил превратить Астану в город-сад 31.01.2023 2085
- Токаев: Газификация Астаны идёт со скрипом 31.01.2023 2169
- Токаев о застройке Астаны: На пустующем клочке земли сразу же появляется жилой комплекс 31.01.2023 2365
- Президент высказался об "особых" условиях выдачи земель для известных стройкомпаний 31.01.2023 1936
- Ужесточить требования к застройщикам поручил президент Казахстана 31.01.2023 2189
- Город может остаться без воды - президент о дефиците водных резервов в столице 31.01.2023 2087
- Токаев: Столица страдает от дефицита теплоэнергии 31.01.2023 2262
- Население Астаны может достигнуть двух миллионов человек уже к 2030 году - Токаев 31.01.2023 2312
- Токаев проведёт совещание по вопросам развития Астаны 31.01.2023 2580
- Ильяс Оспанов стал вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК 30.01.2023 2333
- Назначен вице-министр информации и общественного развития РК 30.01.2023 2583
- Премьер раскритиковал областные акиматы, отстающие в привлечении инвестиций 30.01.2023 2181
- Касым-Жомарт Токаев принял главу КТЖ в Акорде 27.01.2023 2740
- Токаев подписал указ о создании Национального совета по науке и технологиям 26.01.2023 2660
- Токаев провёл заседание Совета безопасности РК 25.01.2023 3810
- Как прошёл новый раунд диалога по правам человека между Казахстаном и США 25.01.2023 2812
- Токаеву представили Национальный доклад о состоянии предпринимательской активности в Казахстане 24.01.2023 2704
- Казахстан ратифицировал соглашение со Швейцарией об изделиях из драгметаллов 23.01.2023 3747
- Назначен глава судебной администрации РК 23.01.2023 2766
- Вице-министра сельского хозяйства РК освободили от должности 20.01.2023 3365
- Токаев провёл телефонные переговоры с Путиным 20.01.2023 3025
- Три теракта предотвратили за год в Казахстане 19.01.2023 3242
- Как будет развиваться "Казпочта", рассказали президенту РК 19.01.2023 3545
- Правительство готово оказать вам любую поддержку - Токаев инвесторам из ОАЭ 17.01.2023 3492
- Инвестор из ОАЭ построит мощную ветровую электростанцию в Туркестанской области 17.01.2023 3405
- Президент ОАЭ принял приглашение Токаева посетить Казахстан 17.01.2023 3305
- Токаев оставил запись в книге почётных гостей ОАЭ 17.01.2023 3086
- Прибытие Токаева в ОАЭ отметили артиллерийским залпом 17.01.2023 3318
- Казахстан намерен стать полноценным транспортным хабом в Центральной Азии - Токаев 16.01.2023 3430
- Для спасения планеты необходимы беспрецедентные инвестиции – Токаев 16.01.2023 3452
- Ерлан Карин вручил госстипендии в области культуры 16.01.2023 3420
- Президент Казахстана вручил три миллиона долларов школе из Колумбии 16.01.2023 3700
- Токаев принял участие в открытии саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби" 16.01.2023 3566
- МИД Казахстана сделал заявление о теракте в Кабуле 12.01.2023 3811
- Модернизация онкослужбы, нацпроекты и дефицит кадров - развитие медицины в Казахстане обсудили на коллегии Минздрава 12.01.2023 3989
- Отчёт об итогах социально-экономического развития Казахстана представили Токаеву 12.01.2023 3855
- Касым-Жомарт Токаев примет участие в саммите "Голос глобального Юга" 12.01.2023 3789
- Регулирование цен на бензин и дизель сделали бессрочным в Казахстане 12.01.2023 4009
- В 2022 году инвестиции в основной капитал составили 15 трлн тенге — Миннацэкономики 12.01.2023 3914
- Президент назначил нового вице-министра иностранных дел 11.01.2023 4152
- Токаев назначил послов Казахстана в Испании, ЮАР и Норвегии 11.01.2023 3977
- Привлечь 24 млрд долларов инвестиций и снизить инфляцию — перед правительством поставили задачу на 2023 год 11.01.2023 3936
- Елнур Бейсенбаев досрочно сложил с себя полномочия депутата мажилиса 11.01.2023 4108
- ВВП Казахстана вырос на 3,1 процента 11.01.2023 4215