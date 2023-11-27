Проект Генплана Астаны до 2035 года вынесен на обсуждение

Проект генерального плана развития Астаны до 2035 года опубликован на портале "Открытые НПА". Документ доступен для публичного обсуждения, передаёт BaigeNews.kz.

Генеральный план Астаны предусматривает следующие проектные периоды:

исходный год — на 1 января 2021 года;

на 1 января 2021 года; первая очередь строительства — 2025 год;

2025 год; расчётный срок — 2035 год.

Демография

В документе отмечается, что проектная численность населения города к 2025 году может составить 1 миллион 480 тысяч человек, а к 2035-му — 2 миллиона 275 тысяч человек. Население в трудоспособном возрасте к 2035 году составит 66 % от числа жителей города.

Одна из основных целей генерального плана — устранение диспропорции в комфортности проживания, в частности по показателю обеспеченности жилищным фондом.

Жильё

Жилищный фонд города на 1 января 2021 года составил 24 996,2 тысячи квадратных метров при средней обеспеченности всего населения столицы общей площадью - 21,1 квадратных метра на одного жителя.

"При этом в генеральном плане на расчётный период для обеспечения комфортности проживания в городе принят показатель обеспеченности жилищным фондом в 30 квадратных метра на человека, и для достижения такого уровня комфортности проживания необходимо увеличить жилищный фонд до 68 250 тысяч квадратных метров. На первый этап — в 2025 году — планируется увеличить обеспеченность жилищным фондом на человека до 26 квадратных метров, жилищный фонд при этом составит 37 200 тысяч квадратных метров", — говорится в документе.

Объём нового жилищного строительства за период 2021 — 2035 годы составит 43 580,8 тысячи квадратных метров общей площади, в том числе в домах с приусадебными участками — 1 044,3 тысячи квадратных метров, в многоквартирных многоэтажных домах — 43 117,5 тысячи квадратных метров.

Образование

Что касается новых школ, генеральным планом на расчётный срок предусмотрено увеличение количества мест в общеобразовательных учреждениях на 257,4 тысячи ученических мест или 164 школы к уже существующим 94 341 местам или 100 школам на исходный год.

Для развития сети детских садов на расчётный срок предусмотрено увеличение количества мест в дошкольных учреждениях на 82,7 тысячи мест из них 64,8 в отдельно стоящих детских садах государственного и частного типа.

Здравоохранение

В документе отмечается, что для обеспечения комфортного проживания на расчётный срок необходимо ввести амбулаторные учреждения с общей мощностью 21,8 тысячи посещений в смену, а также увеличить с учётом прогнозной численности населения больничный фонд коек на 4265 единиц.

На первый этап — 2025 год — предусмотрено строительство 27 объектов учреждения здравоохранения из них 8 — больниц, 13 амбулаторных поликлиник, три реабилитационных центра вместимостью 904 места и три прочих объекта здравоохранения, на расчётный срок 62 объекта здравоохранения из них три больницы, 53 поликлиники и пять реабилитационных центра, а также центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий с лабораториями.

В документе опубликован эскиз генерального плана.