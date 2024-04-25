Казахстан продлил запрет на вывоз лома и отходов черных металлов

Приказом министра промышленности и строительства от 23 апреля 2024 года еще на полгода продлевается запрет на вывоз с территории Казахстана отходов и лома цветных черных металлов, передаёт BaigeNews.kz.

С 5 мая в течение полугода запрещается вывозить из РК: