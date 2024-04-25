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Казахстан продлил запрет на вывоз лома и отходов черных металлов

Сегодня, 08:52
АВТОР
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stankoff.ru Сегодня, 08:52
Сегодня, 08:52
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Фото: stankoff.ru

Приказом министра промышленности и строительства от 23 апреля 2024 года еще на полгода продлевается запрет на вывоз с территории Казахстана отходов и лома цветных черных металлов, передаёт BaigeNews.kz.

С 5 мая в течение полугода запрещается вывозить из РК:

  • всеми видами транспорта: отходы и лом медные, алюминиевые, свинцовые, отходы и лом свинцовых аккумуляторов, отработавшие свинцовые аккумуляторы;
  • автомобильным и морским видом транспорта: отходы и лом черных металлов, слитки черных металлов для переплавки (шихтовые слитки);
  • автомобильным и морским видом транспорта: бывших в употреблении труб, рельсов, элементов железнодорожного полотна и подвижного состава.

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