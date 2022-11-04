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Проблемы села, защита интеллектуальной собственности и этнические вопросы - о чём говорят кандидаты с избирателями
В Казахстане продолжают работу предвыборные штабы кандидатов в президенты, передаёт BaigeNews.kz.
Салтанат Турсынбекова сегодня провела встречу в Алматы по вопросам защиты интеллектуальной собственности.
"Ситуация в мире меняется. Наибольшую ценность для процветания общества сейчас создают не природные ресурсы, залежи нефти и месторождения газа. Наибольший эффект даёт экономика знаний: технологии, ноу-хау, объекты интеллектуальной собственности", - отметила правозащитница.
В мире закрепляется система, правила и институты защиты интеллектуальной собственности. До Казахстана этот тренд ещё не дошёл, считает кандидат.
"Защита интеллектуальной собственности в Казахстане по факту не работает. Люди воруют всё. Особенно то, что публикуется в Сети. Фотографии, тексты, фильмы, музыка, книги... В США или Европе практически невозможно послушать музыку или посмотреть фильм, если ты не платишь за стриминговые платформы или не идёшь физически покупать билет в кино. В Казахстане же считается, что платить за контент – стыдно. Нет культуры обращения в суд для защиты своих прав. Поэтому можно сесть в тюрьму за кражу микроволновки, а за воровство произведения искусства можно избежать наказания. Поэтому и украсть вещь – позорно, а забрать без спроса продукт интеллектуального труда - норма", - добавила правозащитница.
Турсынбекова отметила, что к ней обращаются люди творческих профессий – фотографы, музыканты, режиссёры с жалобами на то, что в стране проблемы защиты интеллектуальной собственности всегда на второстепенном плане.
На встрече один из присутствующих подчеркнул, что спустя 10 лет усилий правозащитников в стране приняли закон, посвящённый защите авторских прав. Однако "он ещё сырой и не включает 100 процентов проблемных и спорных вопросов".
Кроме того, кандидат высказалась про воровство технологий. Существуют такие явления, как промышленный шпионаж, которые лишают компании прибыли, потому что конкуренты копируют подходы, алгоритмы, инструменты и разработки, рассказала правозащитница.
"В Казахстане нет института экспертизы – мало специалистов, которые способны определить, кому именно принадлежит технология или продукт. Кто был первым, кто автор, а кто имитатор. Есть законы, есть государственные организации, которые занимаются этими вопросами. Однако в реальности ничего не имеет должный эффект", - подчеркнула выступающая.
Турсынбекова второй день находится в Алматы. Она уже встретилась с горожанами и обсудила вопросы защиты прав потребителей. Также кандидат побывала в столице, Карагандинской, Акмолинской, Туркестанской областях и Шымкенте.
Члены республиканского общественного штаба кандидата в президенты Касым-Жомарта Токаева провели встречи с представителями интеллигенции, этнокультурных объединений, педагогами и студентами, а также многодетными матерями Жамбылской области.
На встрече с представителями этнокультурных объединений руководитель штаба Ерлан Кошанов подчеркнул, что сегодня главным условием для развития любого общества является согласие.
"Если люди перестают слышать друг друга – это начало больших проблем. К чему это приводит мы видим во многих соседних странах. Конституцией гарантируются каждому гражданину нашей страны равные возможности во всём, вне зависимости от его этнической принадлежности. Это будет неизменным и в будущем", - сказал Кошанов.
В Казахстане проживает 130 этносов, конкретно в Жамбылской области функционирует 75 этнокультурных объединений.
После члены РОШ обсудили приоритеты предвыборной программы кандидата в сфере образования и науки с профессорско-преподавательским составом и студентами региональных вузов. На встрече, состоявшейся в Таразском региональном университете имени Дулати, присутствовало порядка 500 человек.
На встрече с ветеранами и представителями интеллигенции члены РОШ акцентировали внимание на мерах по поддержке культуры и искусства, отражённых в предвыборной программе.
В этот же день состоялась встреча с многодетными матерями региона, в ходе которой обсуждали основные приоритеты политики кандидата в социальной сфере.
Кандидат Каракат Абден провела совещание в республиканском предвыборном штабе. Как отметили сторонники кандидата, предвыборная агитация проводится активно.
"Кандидат провела более 20 предвыборных встреч с избирателями в регионах страны. Состоялись поездки в Косшы, Караганду, Экибастуз, Павлодар, Семей, Есік, Талгар, Актобе. Не остаются без внимания и жители посёлков и районов. Также предвыборные встречи проводят и доверенные лица Каракат Абден. По республике работает 20 предвыборных штабов кандидата, привлечено свыше 2000 волонтёров. Для удобства избирателей функционируют штабы в крупных районных центрах", - сказал руководитель республиканского штаба Арман Уразгулов.
А Жигули Дайрабаев встретился с избирателями села Нура, расположенного близ Алматы. Сев в автобус №220, курсирующий из мегаполиса в село Жетыген, кандидат проехал до конечной остановки, а в дороге беседовал с пассажирами о состоянии аулов.
В Нуре Жигули Дайрабаев ознакомился с бытом насёленного пункта, выслушал проблемы населения. Увидел качество дорог.
Село Нура находится в 42 километрах от Алматы. В советское время оно было единственным откормочным комплексом в Казахстане, построенным по итальянской технологии. Здесь занимались откормом 10 тысяч голов крупного рогатого скота, работала молочная ферма, выращивали люцерну, кукурузу и другие культуры. Сегодня всё уже не так.
"Теперь здесь безработица, характерная для всей страны. Большая часть населения вынуждена ежедневно ездить на работу в Алматы, в том числе студенты, которым не выделяют места в общежитиях, так как Нура считается пригородным селом. Однако между селом и Алматы автобус не курсирует почти четыре года. И власть не заинтересована в решении проблемы. Несмотря на то, что по закону РК "Об автомобильном транспорте" населённые пункты, находящиеся на расстоянии до 50 километров от города, должны быть обеспечены городским общественным транспортом, проблема не решается", - сообщили в штабе кандидата в президенты.
По этому поводу было вынесено решение суда. Акимат Алматы подал встречную жалобу. Обеспечение села водой, светом, здравоохранением, образованием также осуществлялось только на бумаге, заявили в штабе.
"В вопрос об автобусном сообщении между Алматы и Нурой вмешалась партия "Ауыл", и в суде вынесено решение в пользу жителей села. Тем не менее, решение ещё не исполнено властями. Как можно говорить о состоянии отдалённых населённых пунктов, когда село, которое расположено под боком Алматы находится в таком состоянии. Поэтому большая часть моей предвыборной программы была направлена на развитие сельского хозяйства и аулов. Мировое сообщество измеряет благополучие государства не по мегаполисам, а по состоянию отдалённых населённых пунктов. Поэтому я предприму всё возможное, чтобы сделать Казахстан аграрной державой", – отметил Жигули Дайрабаев.
На встрече жители села выразили интерес и поддерживали программу кандидата, пожелали ему успехов в политической борьбе. Они надеются, что их проблемы скоро будут решены.
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