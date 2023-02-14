Проблемы с безопасностью в школах выявлены в шести регионах Казахстана

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Все учебные заведения Казахстана проверят на предмет обеспеченности комплексной системой безопасности. Такое поручение дал министр просвещения РК Гани Бейсембаев на экстренном совещании совместно с замакимами регионов, руководителями управлений образования и департаментов по обеспечению качества в сфере образования, передаёт BaigeNews.kz.

"Министерством разрабатывается проект Комплексного плана по защите детей от насилия, превенции, суицида и обеспечения прав благополучия, в том числе по организации системы безопасности. В нем задействованы порядка 20 государственных органов и регионов. В ближайшее время будут внесены изменения в регламент пропускного режима", - рассказала председатель Комитета по охране прав детей Насымжан Оспанова.

Министр просвещения поручил провести тщательный мониторинг всех учебных заведений страны с 20 февраля по 20 марта.

Комитету среднего образования необходимо разработать цикл специальных уроков безопасности для обучающихся, а управлениям образования совместно с департаментами полиции и департаментом по чрезвычайным ситуациям обеспечить их проведение в организациях образования.

Несоответствие систем безопасности, по данным министерства, наблюдается в Алматинской, Жетысуской, Улытауской, Абайской, Костанайской и Туркестанской областях.