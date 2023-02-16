Проблемных вопросов по границе нет - КНБ

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О том, как решаются вопросы спорных участков на государственной границе, рассказал зампредседателя КНБ, директор погранслужбы Ерлан Алдажуманов, передаёт BaigeNews.kz.

"Спорных участков на госгранице нет. У нас с КНР вопрос госграницы полностью закрыт. С Кыргызстаном - закрыт. У нас остался вопрос по Туркменистану – то есть ратификация только осталась, все вопросы решены. С Узбекистаном и Россией сейчас идёт вопрос - там осталась только Восточно-Казахстанская область, где горные направления, там очень сложно вести работы. В соответствии с планом работы ведутся, я думаю, что они будут своевременно завершаться. Пока спорных проблемных вопросов нет", - рассказал он в кулуарах сената.

Он напомнил, что в ВКО находится самая большая в мире сухопутная граница, 7,5 тысяч километров.