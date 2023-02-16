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kazpravda.kz Сегодня, 13:00
299
Сегодня, 13:00
299
Фото: kazpravda.kz

Проблемных вопросов по границе нет - КНБ

О том, как решаются вопросы спорных участков на государственной границе, рассказал зампредседателя КНБ, директор погранслужбы Ерлан Алдажуманов, передаёт BaigeNews.kz

"Спорных участков на госгранице нет. У нас с КНР вопрос госграницы полностью закрыт. С Кыргызстаном - закрыт. У нас остался вопрос по Туркменистану – то есть ратификация только осталась, все вопросы решены. С Узбекистаном и Россией сейчас идёт вопрос - там осталась только Восточно-Казахстанская область, где горные направления, там очень сложно вести работы. В соответствии с планом работы ведутся, я думаю, что они будут своевременно завершаться. Пока спорных проблемных вопросов нет", - рассказал он в кулуарах сената. 

Он напомнил, что в ВКО находится самая большая в мире сухопутная граница, 7,5 тысяч километров.

"Это граница с Россией. И там остался небольшой участок, где ВКО, там где горы идут. Проблема в том, что когда идёт демаркация, есть два этапа работы – теоретический, когда письменно идёт подписание госграницы, и второй этап - практический, когда точки определяют, где будет проходить линия госграница. С учётом климатический условий, погодных условий и рельефа местности постепенно работа идёт. В прошлом году она была завершена в Шемонаихинском районе, потом по участку Семипалатинска закончена и идёт работа по ВКО. Где-то осталось 50 процентов. Протяжённость в километрах – порядка 300 км. Работы ведутся", - резюмировал спикер. 

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Артём Волков Журналист
Сегодня, 13:00
299
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