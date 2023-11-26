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Приём заявок в спортивные секции стартует в Астане

Сегодня, 19:07
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pixabay.com Сегодня, 19:07
Сегодня, 19:07
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Фото: pixabay.com

27 ноября в 20:00 в столице стартует приём заявок на бесплатные занятия для детей в спортивных секциях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24"

На этот сезон предусмотрено 4,5 тысячи ваучеров, сообщили в Управлении физической культуры и спорта Астаны. Результаты распределения мест станут известны в 18 часов 28 ноября.

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