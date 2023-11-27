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Прицеп с камнями отцепился на трассе и столкнулся с автобусом в Кызылординской области

Сегодня, 17:28
АВТОР
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скриншот из видео Сегодня, 17:28
Сегодня, 17:28
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Фото: скриншот из видео

Четыре пассажира автобуса с различными телесными повреждениями госпитализированы в районную больницу в результате ДТП на трассе Шымкент-Самара <М-32>, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Astana TV.

В Кызылординской области на трассе Шымкент-Самара <М-32> отцепился груженый камнями прицеп движущегося КамАЗа и произошло столкновение с автобусом, направлявшимся в Шымкент, в противоположном направлении.

"В результате ДТП 4 пассажира автобуса с различными телесными повреждениями госпитализированы в районную больницу.

Зарегистрировано уголовное дело по ч. 2 ст. 345 УК РК. Назначены экспертизы, проводится досудебное расследование, - прокомментировали в пресс-службе МВД РК.

 
 
 
 
 
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