Прицеп с камнями отцепился на трассе и столкнулся с автобусом в Кызылординской области

Четыре пассажира автобуса с различными телесными повреждениями госпитализированы в районную больницу в результате ДТП на трассе Шымкент-Самара <М-32>, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Astana TV.

В Кызылординской области на трассе Шымкент-Самара <М-32> отцепился груженый камнями прицеп движущегося КамАЗа и произошло столкновение с автобусом, направлявшимся в Шымкент, в противоположном направлении.

"В результате ДТП 4 пассажира автобуса с различными телесными повреждениями госпитализированы в районную больницу. Зарегистрировано уголовное дело по ч. 2 ст. 345 УК РК. Назначены экспертизы, проводится досудебное расследование, - прокомментировали в пресс-службе МВД РК.