Прицеп с камнями отцепился на трассе и столкнулся с автобусом в Кызылординской области
Сегодня, 17:28
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Сегодня, 17:28Сегодня, 17:28
93Фото: скриншот из видео
Четыре пассажира автобуса с различными телесными повреждениями госпитализированы в районную больницу в результате ДТП на трассе Шымкент-Самара <М-32>, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Astana TV.
В Кызылординской области на трассе Шымкент-Самара <М-32> отцепился груженый камнями прицеп движущегося КамАЗа и произошло столкновение с автобусом, направлявшимся в Шымкент, в противоположном направлении.
"В результате ДТП 4 пассажира автобуса с различными телесными повреждениями госпитализированы в районную больницу.
Зарегистрировано уголовное дело по ч. 2 ст. 345 УК РК. Назначены экспертизы, проводится досудебное расследование, - прокомментировали в пресс-службе МВД РК.
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