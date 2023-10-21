Припарковался в неположенном месте: на стройке LRT в Астане расплющило автомобиль

На стройке столичного LRT произошло ЧП: легковой автомобиль раздавило стрелой от буровой станции. Фото с места происшествия попали в Сеть, передаёт BaigeNews.kz.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ASTANA / НОВОСТИ / АСТАНА (@astanovka98)

;

Как прокомментировали в пресс-службе компании City Transportation Systems, ЧП случилось 21 октября в 17:00 во время производства буронабивных работ по устройству сваи.