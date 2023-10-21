Припарковался в неположенном месте: на стройке LRT в Астане расплющило автомобиль
Сегодня, 19:18
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Сегодня, 19:18Сегодня, 19:18
208Фото: фото очевидцев/t.me/astanovka98
На стройке столичного LRT произошло ЧП: легковой автомобиль раздавило стрелой от буровой станции. Фото с места происшествия попали в Сеть, передаёт BaigeNews.kz.
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Как прокомментировали в пресс-службе компании City Transportation Systems, ЧП случилось 21 октября в 17:00 во время производства буронабивных работ по устройству сваи.
"Буровая станция провалилась в пустоту асфальта правой гусеницей. В неположенном месте была припаркована машина Hyundai. Пассажиров и водителя в салоне не было. Пострадавших нет. Стрела буровой станции упала на кузов этой автомашины. Территория ограждена. На месте работает полиция", — сообщили в пресс-службе компании.
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